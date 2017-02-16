"Рособоронэкспорт": операция в Сирии повысила интерес к российскому оружию



Запуск противокорабельной ракеты ракетного комплекса "Калибр" с малого ракетного корабля "Углич" проекта 21631 Каспийской флотилии. Июнь 2014 года

Источник: "Вести-24" / Curious / forums.airbase.ru Запуск противокорабельной ракеты ракетного комплекса "Калибр" с малого ракетного корабля "Углич" проекта 21631 Каспийской флотилии. Июнь 2014 годаИсточник: "Вести-24" / Curious / forums.airbase.ru

БАНГАЛОР (Индия), 16 фев - РИА Новости. Военная операция России в Сирии повысила интерес иностранных заказчиков к ракетным системам Club-N и Club-S (экспортные модификации "Калибра"), а также к роботизированным комплексам семейства "Уран", сообщил журналистам в четверг заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

"Возрос интерес к интегрированным ракетным системам Club-N и Club-S, а также различным российским роботизированным комплексам, в том числе семейства "Уран"", - сказал Гореславский, отвечая на вопрос, увеличился ли спрос на российское оружие после его применения в Сирии.

Он добавил, что из авиационной техники интерес иностранных заказчиков вызывают многоцелевые и боевые вертолеты, многоцелевые истребители, истребители-бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты.

По словам замглавы "Рособоронэкспорта", спрос на российское оружие и технику возрос, поскольку они "показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, способное успешно выполнять задачи в реальных боевых условиях".

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.