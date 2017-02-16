В Индии заинтересовались радиолокационной станцией от "Алмаз-Антей"



Гражданская радиолокационная станция (РЛС) "Сова" для наблюдения за наземной обстановкой

Источник: bastion-karpenko.ru Гражданская радиолокационная станция (РЛС) "Сова" для наблюдения за наземной обстановкойИсточник: bastion-karpenko.ru

БАНГАЛОР (Индия), 16 фев - РИА Новости. Индийские пограничники и министерство внутренних дел заинтересовались радиолокационной станцией "Сова", которую концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил на авиасалоне AeroIndia-2017, сообщил журналистам в четверг замгендиректора концерна Вячеслав Дзиркалн.

"Мы здесь представили комплексы для охранных систем - это многоцелевая радиолокационная станция контроля объектов. В частности наши индийские партнеры - министерство внутренних дел, пограничная служба - заинтересовались этой станцией "Сова", - сказал Дзиркалн.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.