Крейсер класса "Тикондерога" пройдет ремонт и модернизацию
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Ракетный крейсер типа Ticonderoga ВМС США. Источник: szentkoronaradio.com
Компания BAE Systems получила контракт на сумму 42,9 млн долл США на ремонт и модернизацию крейсера USS Vicksburg (CG-69) ВМС США.
Отмечается, что контракт включает в себя 92 пункта с возможностью увеличения суммы до 45,9 млн долл, сообщает компания. Перечень работ не указывается. Контракт будет выполняться в Норфолке (Вирджиния) и завершится к сентябрю 2017 года.
Крейсер поступил в состав американского флота в 1992 году. Военные планировщики предусматривали его вывод из состава флота с восемью другими однотипными крейсерами в 2013 году.
16.02.2017
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