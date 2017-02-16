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Крейсер класса "Тикондерога" пройдет ремонт и модернизацию

17.02.2017 Военный паритет 142 0
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USN-Ticonderoga
Ракетный крейсер типа Ticonderoga ВМС США. Источник: szentkoronaradio.com

Компания BAE Systems получила контракт на сумму 42,9 млн долл США на ремонт и модернизацию крейсера USS Vicksburg (CG-69) ВМС США.

Отмечается, что контракт включает в себя 92 пункта с возможностью увеличения суммы до 45,9 млн долл, сообщает компания. Перечень работ не указывается. Контракт будет выполняться в Норфолке (Вирджиния) и завершится к сентябрю 2017 года.

Крейсер поступил в состав американского флота в 1992 году. Военные планировщики предусматривали его вывод из состава флота с восемью другими однотипными крейсерами в 2013 году.

16.02.2017
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Страны
США
Компании
BAE Systems

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