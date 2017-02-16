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В Абу-Даби более 1200 компаний примут участие в выставке вооружений IDEX

17.02.2017 РИА Новости 136 0
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День первый IDEX-2015
Первый день XII Международной оборонной выставки IDEX-2015 в Абу-Даби (ОАЭ)
Источник: http://rostec.ru/

АБУ-ДАБИ, 16 фев - РИА Новости. Более 1200 компаний из 57 стран мира примут участие в выставке вооружений, которая откроется в воскресенье в столице ОАЭ Абу-Даби в 13-й раз, сообщил в среду на пресс-конференции заместитель главы организационного комитета выставки Хумейд Матар ад-Дхахери.

"В этом году в выставке примут участие компании из десяти стран, ранее не представлявших свою продукцию на этом смотре. Мы ожидаем более 100 тысяч посетителей со всего мира", - сказал он.

Говоря о четвертой выставке военно-морских вооружений NAVDEX, которая пройдет одновременно с выставкой вооружений, ад-Дахери указал, что планируется участие более 99 компаний, специализирующихся на производстве военно-морского вооружения из 27 стран, что на 17% больше, чем число участников этой выставки два года назад.

По его словам, в рамках NAVDEX ожидается показ военно-морских судов в специально построенном демонстрационном зале внутри выставочного комплекса и в порту Зейида в Абу-Даби.

По его словам, обе выставки собираются посетить несколько глав зарубежных государств и министров обороны.

По итогам прошлой выставки IDEX-2015 были подписаны контракты на сумму свыше 18,3 миллиарда дирхам ОАЭ (более 66 миллиардов долларов).

16.02.2017
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