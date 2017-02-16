Силовые структуры Индии проявляют интерес к РЛС "Сова"



Гражданская радиолокационная станция (РЛС) "Сова" для наблюдения за наземной обстановкой

Источник: bastion-karpenko.ru Гражданская радиолокационная станция (РЛС) "Сова" для наблюдения за наземной обстановкойИсточник: bastion-karpenko.ru

РЛС "Сова" может использоваться для обеспечения охраны крупных гражданских объектов, таких как портовая или прибрежная зона, электростанция и так далее

БАНГАЛОР /Индия/, 16 февраля. /ТАСС/. Полицейские и пограничники Индии проявляют интерес к российской радиолокационной станции (РЛС) "Сова", предназначенной для охраны объектов, заявил журналистам заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Наши индийские партнеры - пограничная служба и министерство внутренних дел - заинтересовались этой радиолокационной станцией "Сова", - сказал он на выставке "Аэро Индия - 2017", которая проходит в Бангалоре.

"Сова" была представлена на выставке "Дефэкспо Индия - 2016". В "Алмаз-Антее" сообщали, что интерес к ней проявил ряд стран, включая Южную Корею, Бангладеш и Мьянму.

РЛС "Сова" может использоваться для обеспечения охраны крупных гражданских объектов, таких как портовая или прибрежная зона, электростанция и так далее. Станция может работать круглосуточно при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов по Цельсию. При этом "Сова" обнаруживает движущиеся объекты на дальности до 8 километров в ручном режиме и до 20 - в автоматическом.