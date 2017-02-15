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Мэттис рассказал о роли НАТО для США

16.02.2017 РИА Новости 352 0
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Джеймс Мэттис
Генерал Джеймс Мэттис
Источник: Alex Wong / Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО является фундаментальной для США и всего трансатлантического сообщества и сможет приспособиться к новым вызовам, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис перед началом своей первой министерской встречи в штаб-квартире альянса.

"События 2014 года были печальными, и нам нужно продолжить адаптироваться к тому, что проявилось в области вызовов нашей безопасности. НАТО остается основополагающим фундаментом как для США, так и для всего североатлантического сообщества, которое тесно связано", - сказал Мэттис журналистам.

Он отметил, что "НАТО переживает трансформацию, всегда адаптируется к вызовам безопасности, в этом нет ничего нового". "Возможно, скорость изменений немного возросла, но мы можем справиться с этим", - заявил глава Пентагона.

"Я уверен, что мы вновь докажем, что можем отреагировать на меняющиеся обстоятельства. Мы делали это раньше, и есть все причины быть уверенными, что мы вновь сделаем это", - сказал Мэттис.

15.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NATO
Минoбороны РФ

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