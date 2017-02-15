Италия будет наращивать расходы на оборону



Военнослужащая ВС Италии

Источник: www.dailymail.co.uk Военнослужащая ВС ИталииИсточник: www.dailymail.co.uk

Глава минобороны страны отметила, что Италия уже тратит на инвестиции в сектор 21% от общих расходов, и это выше требуемых 20%

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Италия продолжит уже начавшуюся тенденцию к постепенному наращиванию расходов на оборону. Об этом заявила министр обороны Италии Роберта Пинотти, участвующая в заседании глав оборонных ведомств стран НАТО.

"Между 2015 и 2016 годом Италия немного увеличила расходы (на оборону), изменив тенденцию последних лет, и мы намерены поддерживать этот курс", - сказала министр, не уточнив конкретных цифр.

Пинотти напомнила, что Италия много тратит на инвестиции в сектор. "Мы отчисляем 21% (от общих расходов), что выше требуемых 20%", - отметила она.

При этом она подчеркнула, что "более, чем непосредственное увеличение расходов (до 2% от ВВП, как это было решено на саммите НАТО), важно, чтобы эти расходы были качественными".

Ранее в среду министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти Германии "должны больше инвестировать в Бундесвер (вооруженные силы ФРГ), а это означает, что бюджет соответственно должен расти". В настоящее время доля госрасходов, которая направляется на военные нужды Федеративной республики, составляет 1,2% от ВВП. Согласно представленному в 2016 году проекту бюджета, на цели обороны и безопасности в 2017 году будет направлено более €37 млрд. Но чтобы отвечать обозначенным НАТО критериям в 2% от ВВП, Берлин должен еще больше увеличить расходы - примерно до €58 млрд.