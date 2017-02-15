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"Уралвагонзавод" может возглавить Потапов из Минпромторга - источник

16.02.2017 Интерфакс-АВН 280 0
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Уралвагонзавод
Уралвагонзавод
Источник: РИА Новости

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность главы "Уралвагонзавода" (УВЗ), единственного в России производителя танков, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в оборонной отрасли.

"Вероятно, УВЗ возглавит Александр Потапов", - сказал источник.

В свою очередь в госкорпорации "Ростех", в которую недавно перешел УВЗ, от комментариев воздержались.

"Ростех" планирует поменять руководство УВЗ, сообщил 7 февраля журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Будет", - сказал тогда С.Чемезов, отвечая на вопрос о том, состоится ли смена руководства УВЗ. Он отметил, что не может пока назвать преемника нынешнего гендиректора завода Олега Сиенко. "Как сменим, так и узнаете", - сказал С.Чемезов.

27 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Правительству поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, содержащихся в указе.

Ранее С.Чемезов заявил журналистам, что в "Ростехе" может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. В "Ростех" ранее перешел военный дивизион концерна "Тракторные заводы", который, в частности, производит боевые машины пехоты.

10 февраля стало известно, что "Ростех" принял решение досрочно прекратить полномочия членов совета директоров УВЗ и избрать совет в новом составе.

В составе совета сменились шесть из 11 членов. Из состава совета вышли заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, управляющий партнер ООО "Юникорн Капитал Эдвайзерс" Андрей Дементьев, заместитель министра экономического развития РФ Евгений Елин, нынешний гендиректор УВЗ Олег Сиенко, помощник президента РФ Евгений Школов, а также член центрального совета ООГО "Российское военно-историческое общество" Сергей Шляков.

Их места заняли индустриальный директор кластера "Вооружение" "Ростеха" Сергей Абрамов, первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Алла Лалетина, замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов (уже входил в состав совета), директор по реализации государственных программ "Ростеха" Иван Скрыльник и директор по экономике и финансам "Ростеха" Кирилл Федоров.

Свои места в совете сохранили первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин, еще один замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов и первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Иван Харченко.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. "Уралвагонзавод" - разработчик и производитель основного российского боевого танка Т-90 , а также разработчик новейшего российского танка Т-14 "Армата".

"Ростех" - российская госкорпорация. В её состав входит более 700 организаций, из которых сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 в гражданских отраслях промышленности, а также выделено 22 организации прямого управления.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
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