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HAL впервые представляет на «Аэро Индия-2017» проект нового среднего многоцелевого вертолета IMRH

16.02.2017 ЦАМТО 347 1
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IMRH
Макет национального среднего многоцелевого вертолета IMRH (Indian Multi Role Helicopter).
Источник: idrw.org

ЦАМТО, 15 февраля. Компания «Хиндустан аэронотикс лимитед» (Hindustan Aeronautics Limited – HAL) впервые представляет на выставке «Аэро Индия-2017» макет национального среднего многоцелевого вертолета IMRH (Indian Multi Role Helicopter).

Вертолеты данного класса необходимы всем видам ВС Индии, но до настоящего времени они поставлялись только зарубежными компаниями.

Сейчас компания ведет разработку начального проекта машины. HAL планирует представить его на рассмотрение специалистам видов вооруженных сил, после чего, основываясь на запросах Сухопутных войск и Военно-воздушных сил, предполагается начать детальное проектирование и разработку вертолета.

Как планируется, двухдвигательный вертолет IMRH будет относиться к 10-тонному классу, сможет выполнять полеты на высотах до 15000 футов (4573 м), дальность полета составит 500 км.

Вертолет предназначен для выполнения различных задач, включая поддержку операций против боевиков, медицинскую эвакуацию, проведение поисково-спасательных операций.

Вертолет сможет транспортировать до 24 военнослужащих с экипировкой или до 18 пассажиров в VIP-версии.

IMRH рассматривается как потенциальная замена состоящих на вооружении российских Ми-8/Ми-17, а также в качестве претендента на поставку ВМС Индии среднего транспортного вертолета.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Компании
HAL

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Алексей60
1527
№1
16.02.2017 07:15
Цитата, q
IMRH рассматривается как потенциальная замена состоящих на вооружении российских Ми-8/Ми-17
Странная альтернатива. IMRH по всем ТТХ уступает Ми-8 последних версий.
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