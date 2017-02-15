СМИ сообщили о подходе корабля ВМФ России к базе американских подлодок



Разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ России

Источник: AP Photo/ Desmond Boylan Разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РоссииИсточник: AP Photo/ Desmond Boylan

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ России заметили недалеко от базы американских подводных лодок в штате Коннектикут, сообщил телеканал FoxNews со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Корабль заметили в 30 милях (около 55 километров) к югу от населенного пункта Гротон, но он оставался в международных водах", - отмечает телеканал, напоминая, что территориальная граница США проходит в 12 милях (около 22 километров) от побережья.

Утверждается, что "Виктор Леонов" в последний раз видели у берегов США в апреле 2015 года. Источник телеканала заявил, что корабль способен перехватывать сообщения или сигналы, а также "измерять возможности сонаров ВМС США".

Телеканал отмечает, что появление такого корабля произошло впервые за время президентства Дональда Трампа.

По данным из открытых источников, средний разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов" вошел в строй в 1988 году и сейчас находится в составе Северного флота.