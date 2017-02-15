Столтенберг исключил участие НАТО в боевых операциях против ИГ в Сирии
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
|
Источник: © EPA/STEPHANIE LECOCQ
Генсек альянса заявил, что поддержка альянсом сил коалиции во главе с США в Сирии и Ираке заключается в проведении полетов самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "АВАКС" близ границ Сирии
БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. НАТО "не рассматривает возможность участия в боевых операциях в Сирии" против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО не рассматривает участие в боевых операциях против ИГ в Сирии", - отметил он. Столтенберг подчеркнул, что поддержка альянсом сил коалиции во главе с США в Сирии и Ираке заключается в проведении полетов самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "АВАКС" близ границ Сирии для проведения воздушной разведки, а также в проведении подготовки офицеров для иракской армии.
15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.02.2017 Мэттис рассказал о роли НАТО для США
16.02.2017 НАТО не может вернуться к прежним отношениям с РФ, считают в Нидерландах
16.02.2017 Италия будет наращивать расходы на оборону
16.02.2017 В НАТО сталкиваются с серьезными хакерскими атаками, за которыми явно стоят не отдельные люди, а государства - Столтенберг
16.02.2017 Иран активно перенимает российский и советский боевой опыт и компетенции
16.02.2017 МиГ-21: лучший российский истребитель за всю историю? (The National Interest, США)
16.02.2017 США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
15.02.2017 Болгария хочет получить у РФ разрешение на самостоятельный ремонт МиГ-29