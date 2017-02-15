Столтенберг исключил участие НАТО в боевых операциях против ИГ в Сирии



Источник: © EPA/STEPHANIE LECOCQ Источник: © EPA/STEPHANIE LECOCQ

Генсек альянса заявил, что поддержка альянсом сил коалиции во главе с США в Сирии и Ираке заключается в проведении полетов самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "АВАКС" близ границ Сирии

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. НАТО "не рассматривает возможность участия в боевых операциях в Сирии" против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО не рассматривает участие в боевых операциях против ИГ в Сирии", - отметил он. Столтенберг подчеркнул, что поддержка альянсом сил коалиции во главе с США в Сирии и Ираке заключается в проведении полетов самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "АВАКС" близ границ Сирии для проведения воздушной разведки, а также в проведении подготовки офицеров для иракской армии.