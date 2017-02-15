Лондон и Париж продолжают создание сверхзвуковой ПКР



ПКР FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon)

Источник: militaryparitet.com ПКР FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon)Источник: militaryparitet.com

Разрабатываемая совместно Великобританией и Францией новая сверхзвуковая ПКР FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon) заменит ракеты Scalp/Storm Shadow, Harpoon и Exocet, сообщает министерство обороны Великобритании.

Министр по оборонным закупкам Великобритании Гэрриет Болдуин (Harriett Baldwin) и ее французский коллега Лорен Коле-Билон (Laurent Collet-Billon) подписали соглашение по выводу программы на следующий этап. В марте будет подписан контракт второго этапа, в конце этого года начнется демонстрационный этап программы FC/ASW.

В марте 2014 года на программу было выделено 500 млн ф.ст. (600 млн евро). По сообщениям СМИ, скорость ПКР составит 3М, дальность 300 км. Отмечается, что имеющаяся в британском флоте ПКР "Гарпун" уже не отвечает современным требованиям.