"Дассо" желает продать Индии 200 "Рафалей"



Rafale (LIMA 2013). Фото: Марина Лысцева, fotografersha.livejournal.com Rafale (LIMA 2013). Фото: Марина Лысцева, fotografersha.livejournal.com

Франция ведет переговоры с Индией по программе истребителя нового поколения АМСА в рамках офсетного соглашения по истребителям Rafale, заявил генеральный директор компании Dassault Эрик Трапье (Eric Trappier) в рамках выставки Aero India 2017.

Также он заявил, что нынешнего заказа в 36 "Рафалей" явно недостаточно для Индии, "идеальным" был бы заказ на 200 самолетов этого типа с передачей технологий в очень широком спектре. Индия желает, чтобы дальнейшие переговоры по "Рафалям" затрагивали порядок технической помощи Франции по программе АМСА. "Мы уже обсуждали эту программу и предложили интегрировать наши возможности. Мы приступили к таким переговорам как части офсетного соглашения", сказал Трапье.

Генеральный директор "Дассо" отметил, что приветствовал бы запрос Индии по поставке истребителей ""Рафаль" палубной версии. В этом случае заказ на "Рафали" для ВВС и ВМС Индии может достичь в общей сложности 200 машин.