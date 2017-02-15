"Антонов" на Aero India 2017
|
Отрасли и сферы:
|
Стенд компании "Антонов"
Источник: Укроборонпром
Представительная делегация компании "Антонов" принимает участие на выставке Aero India 2017 в Бангалоре (Индия). Компания сотрудничает с Индией уже почти 50 лет, сообщает пресс-служба "АНтонова".
В настоящее время по контракту, подписанном Украиной и Индией, завершены работы по модернизации 40 транспортных самолетов Ан-32 в версию Ан-32РЭ (AN-32RE), все машины доставлены заказчику. Ведутся работы по продлению срока службы других 65 самолетов с 25 до 40 лет. Компания также представила свое предложение вместе создать цифровой тренажер Ан-32РЭ.
Продолжается сотрудничество с Саудовской Аравией по программе Ан-132. Этот самолет нового поколения с грузоподъемностью 9,2 т реализуется с участием мировых гигантов авиастроения. Ведутся сертификационные работы по самолету Ан-178 с грузоподъемностью до 16 т. Этот самолет может стать основой для выполнения программы разработки перспективного среднего транспортного самолета для ВВС Индии.
Создан морской патрульный самолет Ан-148-301МР. Благодаря большой дальности полета задачи патрулирования морских акваторий могут быть выполнены меньшим количеством самолетов, сообщает компания.
15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.09.2016 Особенности национального авиастроения Украины
26.07.2016 Мнение: К 70-й годовщине основания ГКБ Антонова. Упадок авиастроения Украины
17.03.2010 Индийский "вектор" "Антонова"
07.12.2016 "Антонов" попросил у Киева денег на замещение российских комплектующих
02.12.2016 Почему авиастроение Украины "не взлетело" в 2016 году
17.11.2016 Украинский "Антонов" уходит в саудовский штопор
11.11.2016 Порошенко подписал закон о реструктуризации долгов компании "Антонов" на $27,6 млн
23.09.2016 Есть ли будущее у авиастроительной отрасли Украины?