"Антонов" на Aero India 2017



Стенд компании "Антонов"

Источник: Укроборонпром Стенд компании "Антонов"Источник: Укроборонпром

Представительная делегация компании "Антонов" принимает участие на выставке Aero India 2017 в Бангалоре (Индия). Компания сотрудничает с Индией уже почти 50 лет, сообщает пресс-служба "АНтонова".

В настоящее время по контракту, подписанном Украиной и Индией, завершены работы по модернизации 40 транспортных самолетов Ан-32 в версию Ан-32РЭ (AN-32RE), все машины доставлены заказчику. Ведутся работы по продлению срока службы других 65 самолетов с 25 до 40 лет. Компания также представила свое предложение вместе создать цифровой тренажер Ан-32РЭ.

Продолжается сотрудничество с Саудовской Аравией по программе Ан-132. Этот самолет нового поколения с грузоподъемностью 9,2 т реализуется с участием мировых гигантов авиастроения. Ведутся сертификационные работы по самолету Ан-178 с грузоподъемностью до 16 т. Этот самолет может стать основой для выполнения программы разработки перспективного среднего транспортного самолета для ВВС Индии.

Создан морской патрульный самолет Ан-148-301МР. Благодаря большой дальности полета задачи патрулирования морских акваторий могут быть выполнены меньшим количеством самолетов, сообщает компания.