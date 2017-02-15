ВС ОАЭ получили первые разведывательные БЛА RQ-1E «Предейтор-XP»



Макет американского беспилотного летательного аппарата GA-ASI Predator XP на выставке IDEX-2013 в Абу-Даби. Фото: defence.pk Макет американского беспилотного летательного аппарата GA-ASI Predator XP на выставке IDEX-2013 в Абу-Даби. Фото: defence.pk

ЦАМТО, 15 февраля. По информации «Шепард», Объединенные Арабские Эмираты получили первый комплект средневысотных БЛА большой продолжительности полета «Предейтор-XP».

Передача данных беспилотных летательных аппаратов, получивших в ВС ОАЭ обозначение RQ-1E, является первой экспортной поставкой БЛА данного типа.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в феврале 2013 года в ходе выставки IDEX-2013 руководство ОАЭ заявило о подписании с национальной компанией «Интернэшнл голден груп» (IGG – International Golden Group) контракта стоимостью 722 млн. дирхамов (197 млн. долл.) на закупку экспортной версии БЛА «Предейтор». Детали контракта не разглашались.

Компания «Дженерал атомикс аэронотикал системз инк.» (General Atomics Aeronautical Systems, Inc, – GA-ASI) выступает партнером «Интернэшнл голден груп», являющейся основным подрядчиком при реализации контракта. «Дженерал атомикс» отвечает за поставку БЛА, наземных станций управления, запчастей и поддержку оборудования, поставленного Военно-воздушным силам Объединенных Арабских Эмиратов.

Хотя количество поставленных платформ не раскрывается, обычно в состав комплекта «Предейтор» входят четыре БЛА. Новые БЛА существенно расширят возможности ВВС ОАЭ по ведению разведки.

«Предейтор-XP» – это модифицированная невооруженная экспортная версия БЛА «Предейтор», продажа которой за рубеж, включая страны Ближнего Востока и Северной Африки, была лицензирована американским правительством.

«Предейтор-XP» обеспечивает сходные возможности по сбору информации, наблюдению и разведке, что и RQ-1 «Предейтор» ВВС США. Развивающий ту же скорость и действующий на тех же высотах в течение 35 ч, «Предейтор-XP» оснащен БРЭО с тройным резервированием, автоматической системой взлета и посадки (ATLS), многорежимной РЛС с синтезированной апертурой «Линкс», электронно-оптическими/ИК системами обнаружения, автоматизированной системой опознавания (AIS) и более эффективной силовой установкой.

Экспортные ограничения означают, что БЛА RQ-1E, поставленные ВС ОАЭ, не оснащены точками подвески вооружения, а масса полезной нагрузки ограничена в соответствии с требованиями Режима контроля за ракетными технологиями (MTCR) и не превышает 500 кг.

По сообщениям, ранее Объединенные Арабские Эмираты приобрели вооруженные средневысотные БЛА большой продолжительности полета «Винг Лунг» китайского производства, а также самостоятельно разрабатывают аппараты данного типа (компания «Адком» (Adcom)).

Кроме того, для расширения возможностей по ведению разведки в марте 2016 года ОАЭ подписали с компанией ADASI (Abu Dhabi Autonomous Systems Investments) контракт, предусматривающий поставку восьми многоцелевых средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета P.1HH «Хаммерхед».