«Талес» разрабатывает РЛС управления огнем для ВС Индии
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Логотип компании Thales
ЦАМТО, 15 февраля. «Талес» (Thales) и совместное предприятие BTSL, сформированное «Бхарат электроникс лимитед» (Bharat Electronics Limited) с «Талес», реализуют проект разработки РЛС управления огнем PHAROS.
В марте 2016 года «Талес» и BSTL подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предполагающее совместную разработку РЛС управления огнем артиллерии и ракетных комплексов PHAROS.
По заявлению «Талес», разработка продвигается успешно. Завершен обзор эскизного проекта для одного из режимов работы PHAROS. Проектирование и разработка других режимов продолжается. Кроме того, «Талес» и BSTL совместно разработали устройство для высокоскоростной защищенной передачи данных.
Совместная разработка «Талес» и BSTL в сфере новых оборонных технологий соответствует требованиям концепции «Сделано в Индии». Ожидается, что разработка будет востребована как на внутреннем индийском рынке, так и за рубежом.
Руководство проектированием системы в целом осуществляет «Талес». BTSL разработает механические конструкции и процессор обработки радиолокационной информации. «Талес» обеспечит проектирование и производство антенны РЛС.
PHAROS расширит возможности ВС Индии по управлению огнем. Антенна с электронным управлением лучом позволит сопровождать групповые цели и управляемые боеприпасы. PHAROS обеспечит управление огнем любой артиллерийской системы среднего калибра – от 30 до 76 мм.
РЛС обеспечит обнаружение и сопровождение малоразмерных, скоростных и маневрирующих воздушных и наземных целей. Возможность одновременного сопровождения нескольких целей в сложных метеоусловиях позволит уничтожать их управляемыми боеприпасами.
15.02.2017
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