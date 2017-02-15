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«Талес» разрабатывает РЛС управления огнем для ВС Индии

16.02.2017 ЦАМТО 893 0
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Thales
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ЦАМТО, 15 февраля. «Талес» (Thales) и совместное предприятие BTSL, сформированное «Бхарат электроникс лимитед» (Bharat Electronics Limited) с «Талес», реализуют проект разработки РЛС управления огнем PHAROS.

В марте 2016 года «Талес» и BSTL подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предполагающее совместную разработку РЛС управления огнем артиллерии и ракетных комплексов PHAROS.


По заявлению «Талес», разработка продвигается успешно. Завершен обзор эскизного проекта для одного из режимов работы PHAROS. Проектирование и разработка других режимов продолжается. Кроме того, «Талес» и BSTL совместно разработали устройство для высокоскоростной защищенной передачи данных.


Совместная разработка «Талес» и BSTL в сфере новых оборонных технологий соответствует требованиям концепции «Сделано в Индии». Ожидается, что разработка будет востребована как на внутреннем индийском рынке, так и за рубежом.


Руководство проектированием системы в целом осуществляет «Талес». BTSL разработает механические конструкции и процессор обработки радиолокационной информации. «Талес» обеспечит проектирование и производство антенны РЛС.


PHAROS расширит возможности ВС Индии по управлению огнем. Антенна с электронным управлением лучом позволит сопровождать групповые цели и управляемые боеприпасы. PHAROS обеспечит управление огнем любой артиллерийской системы среднего калибра – от 30 до 76 мм.


РЛС обеспечит обнаружение и сопровождение малоразмерных, скоростных и маневрирующих воздушных и наземных целей. Возможность одновременного сопровождения нескольких целей в сложных метеоусловиях позволит уничтожать их управляемыми боеприпасами.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Компании
Thales

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