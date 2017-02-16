Авиационную науку оплатят из Жуковского



Многофункциональный стенд для испытаний крупномасштабных макетов перспективных скоростных вертолетов

Источник: ЦАГИ Многофункциональный стенд для испытаний крупномасштабных макетов перспективных скоростных вертолетовИсточник: ЦАГИ

Местный НИЦ распорядится дотациями

Минпромторг намерен передать свою функцию распорядителя бюджетных средств, выделяемых на авиационную науку и технологии (в 2017-2025 годах это более 200 млрд руб.), ФГБУ "Национальный исследовательский центр имени Жуковского". Официальная цель - "оптимизация механизма управления наукой" и экономия бюджетных средств. По мнению экспертов, распределение господдержки через научное учреждение больше соответствует нормам ВТО, чем существующий механизм.

Минпромторг предложил наделить ФГБУ "НИЦ им. Н. Е. Жуковского" полномочиями главного распорядителя бюджетных средств по подпрограмме "Авиационная наука и технологии", говорится в пояснительной записке к проекту поправок к ФЗ об этом НИЦ, опубликованному на regulation.gov.ru. Речь идет о 263,2 млрд руб. бюджетных средств в 2013-2025 годах (остаток с 2017 года - 203,4 млрд руб.). Решение о передаче функций объясняется необходимостью "оптимизировать механизм управления наукой в авиастроении" и "финансированием работ по созданию научно-технического задела НИЦ, утвержденных ранее правительством". За счет этого "повысится эффективность управления научной деятельностью", а бюджетные расходы сократятся. В НИЦ и Минпромторге "Ъ" не ответили.

НИЦ имени Жуковского создан в 2014 году, включает ФГУПы - ЦАГИ имени профессора Н. Е. Жуковского, Сибирский НИИ авиации им. С. А. Чаплыгина, Центральный институт авиамоторостроения им. П. И. Баранова, Государственный НИИ авиасистем и ФКП "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиасистем".

При этом помимо НИЦ имени Жуковского исследования в отрасли ведет ряд ФГУПов (ВИАМ, НИИ стандартизации и унификации), госАО "Национальный институт авиатехнологий", а также структуры госкомпаний и госкорпораций. Среди последних Объединенная авиастроительная корпорация (сюда входят, в частности, КБ "Туполев" и "Ильюшин") и "Ростех" - "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн "Радиоэлектронные технологии", Долгопрудненское КБ автоматики, "Технодинамика".

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев говорит, что мировой практикой является поддержка авиастроительных корпораций через финансирование научного сектора, который передает промышленности ноу-хау и технологии, что соответствует нормам ВТО. "Перспективные продукты должны создаваться с использованием самых современных решений в области аэродинамики, прочности, материаловедения, и важно, чтобы изыскания по разным дисциплинам велись синхронно",- говорит господин Пантелеев. Эксперт добавил, что выбор исполнителей по созданию опережающего задела - задача скорее для ученых, чем для чиновников, хотя для ее решения НИЦ потребуются опытные администраторы. Важно, добавляет он, чтобы работа по формированию направлений и исследований велась совместно с производителями, "поскольку конечная цель госпрограммы - повышение конкурентоспособности и рыночной доли авиапрома, а не удовлетворение любопытства ученых".

Елизавета Кузнецова