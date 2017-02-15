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Переезд авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку оценили в 20 млрд рублей

16.02.2017 RNS 327 0
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Авиасалон МАКС-2015
Авиасалон МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Следующий Международный авикосмический салон МАКС-2019 может состояться не на подмосковном Жуковском, а на аэродроме в Кубинке (Московская область), на создание инфраструктуры планируется потратить 20 млрд рублей, сообщили RNS источники в авиапроме и авиационном выставочном комплексе.


«Есть большая вероятность, что в июле 2017 года МАКС пройдет в Жуковском уже в последний раз, после чего сменит прописку на Кубинку», — сообщил один источников в авиапроме.


По его словам, военное ведомство сохраняет планы по переносу выставки на военный аэродром в Кубинке и выставочный комплекс «Патриот» в Алабино.


«По оценкам военных, на создание соответствующей инфраструктуры в Кубинке и Алабино может понадобиться до 20 млрд рублей. Это средства на строительство выставочных павильонов, шале, транспортной инфраструктуры», — сказал представитель выставочной индустрии на условиях анонимности, так как финальных решений по сумме пока нет.


По его словам, военное ведомство рассчитывает, что часть затрат на строительство гостиниц, пунктов питания могут взять на себя независимые инвесторы.


Источник отметил, что сегодня МАКС, который проходит один раз в два года, приносит за выставку около 1 млрд рублей прибыли.


По его словам, один из аргументов военных состоит в том, что в Раменском заработал гражданский аэропорт, соседство с которым может помешать работе авиасалона. «Сегодня количество выполняемых с Раменского рейсов не велико, но к 2019 году оно может увеличиться», — сказал собеседник агентства.


Кроме того, по его словам, военные ссылаются на то, что основу летной программы МАКСа составляют полеты военных самолетов пилотажных групп «Стрижи» (МиГ-29), «Русские витязи» (Су-27 и Су-30СМ), «Соколы России» (Су-30 и Су-35), «Крылья Тавриды» (Як-130) и «Беркуты» (Ми-28Н). Военные самолеты и вертолеты при этом взлетают и садятся в основном на аэродроме Кубинка.


Международный авиакосмический салон МАКС проводится в Жуковском с 1993 года по нечетным годам. Традиционно он проводился в конце августа, однако в 2017 году будет перенесен на июль, так как в августе в Алабино и Кубинке пройдет 3-й международный военно-технический форум «Армия-2017», организованный в 2015 году по инициативе министра обороны РФ Сергей Шойгу.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
МиГ-29
Су-27
Су-30
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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