Выжечь дотла: США признали, что использовали в Сирии урановое оружие



Истребитель F-15C ВВС США эскадрильи Grim Reapers на авиабазе Инджирлик

Источник: US Air Force Истребитель F-15C ВВС США эскадрильи Grim Reapers на авиабазе ИнджирликИсточник: US Air Force

Москва, 15 фев - РИА Новости, Игорь Гашков. Центральное командование Вооруженных сил США призналось 14 февраля, что в ходе боевых операций в Сирии использовало боевые снаряды, содержащие обедненный уран. По словам официального представителя штаба майора Джоша Джакса, "боеприпасы вместе с обычными снарядами использовались с целью обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств "Исламского государства" (Организация запрещена в РФ. - Прим. ред.), на которых боевики незаконно перевозили нефть".

Комментарий Джакса оставляет без ответа главный вопрос: почему опасное токсическое оружие было применено против грузовиков, уничтожение которых, в отличие от танков, допустимо другими средствами?

Обедняющий урон

Использование Вооруженными силами США обедненного урана относится к наиболее деликатным и нелицеприятным сюжетам, связанным с Вооруженными силами этой страны.

Официально признано, что Вашингтон использовал токсичное оружие в ходе двух войн в Ираке - в 1991 и 2003 годах, в Афганистане в 2001 году, а также во время бомбардировок Югославии в 1999-м.

Возможным последствием разрушительных технологий стал рост онкологических заболеваний в регионах, подвергшихся бомбардировкам. Речь идет не только о месте падения снаряда: ветром радиоактивный материал распространяется на большие расстояния.

Страной, более всего пострадавшей от использования обедненного урана, считается Ирак. В 2014 году правительство этого государства обратилось к международному сообществу с призывом подписать соглашение о запрете обедненного урана. Причины для этого у Багдада имелись: на юге страны зафиксирован всплеск онкологических заболеваний. О том же сообщают и в Сербии.

Экологические организации по всему миру выступают за запрет на использование обедненного урана. Известно, что само это название содержит в себе элемент лукавства: об обеднении, то есть вымывании токсичного вещества, речь идет только применительно к изотопам урана U-235 и U-234. Другой разновидности опасного урана - U-238 - в снарядах содержится в избытке. Окружающая среда страдает от попадания в нее любых радиоактивных веществ. Подсчитано, что на естественную утилизацию урана требуется астрономический срок в миллиарды лет.

Это не наш уран

Неудивительно, что администрации США очень неохотно и с запозданием признает факты использования снарядов с ураном, как правило, лишь подтверждая утечки, ранее попавшие в прессу.

Сведения об использовании опасного для мирных жителей оружия впервые появились в 2015 году на интернет-ресурсе "Ракка в дни массовых убийств" ('Raqqa Being Slaughtered'), созданном антиисламистским подпольем в этом городе, захваченном ИГ.

Партизаны сообщили, что среди жителей контролируемых экстремистами местностей распространились слухи о применении американцами обедненного урана. Ракка располагается недалеко от иракской границы, и жители города держали в уме бомбардировки, проводившиеся США в 1991 и 2003 годах.

Подозрения о том, что американские вооруженные силы используют опасные для окружающей среды вооружения, разделяли журналисты интернет-сайта "Международная коалиция за запрет вооружений на основе урана" (ICBUW). Однако до осени 2016 года официальных подтверждений этой информации не было. Более того: американские военные опровергали любые сообщения на этот счет.

Есть основания утверждать, что информация об использовании США обедненного урана стала доступна широкой публике в результате ошибки. В 2015 году сведения об этом разгласила конгрессвумен Марта МакСалли, затем информацию подтвердили в центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM). Координатор ICBUW Дуг Уэйр cчитает, что сведения стали известны случайно: "По своей воле США не сообщили бы об этом".

Остаются вопросы

При всех негативных последствиях для окружающей среды обедненный уран остается эффективной компонентой вооружений, предназначенных для уничтожения сил противника, с трудом достижимых иными средствами.

В первую очередь это касается танков, ликвидация которых с воздуха объективно затруднена. Чтобы уничтожить боевую технику противника, требуется наземная операция, решение о проведении которой может потребовать санкции со стороны общества.

Именно по этой причине большинство стран, располагающих вооружениями на основе обедненного урана, не спешит от них отказываться. К их числу относится и Россия, воздержавшаяся при голосовании в ООН о запрете этого типа оружия.

Военные США, со своей стороны, настаивают на своем праве применять те средства уничтожения противника, которыми располагают. Однако какой прок использовать обедненный уран против ИГ, почти не располагающего танками и другими типами бронированных машин? И точно ли грузовики, перевозившие нефть, не были доступны для менее опасных вооружений? Ведь металлической защиты на них нет.