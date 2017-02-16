Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG



Предполагаемое изображение палубных истребителей Saab JAS-39 Gripen M

Источник: opex360.com Предполагаемое изображение палубных истребителей Saab JAS-39 Gripen MИсточник: opex360.com

Как сообщает французский ресурс «opex360.com» в материале «Saab propose à la marine indienne une version navale de son avion de combat Gripen E/F», в рамках программы закупки многофункционального палубного истребителя Multi Role Carrier Borne Fighters (MRCBF) ВМС Индии в январе 2017 года разослали запрос о предоставлении информации на поставку 57 палубных истребителей, которые могут осуществлять задачи ПВО, ударные действия, разведки, заправки в воздухе и РЭБ.

Список кандидатов не очень длинный, и индийский флот выдвинул еще одно требование: требуемый самолет должен иметь возможность эксплуатироваться с авианосцев, оснащенных как катапультой, так и трамплином.

Немного самолетов соответствуют этому требованию. С российской стороны это Су-33 и МиГ-29К. Но они априори не соответствуют требованиям индийцев. Китайский J-15 может быть исключен сразу же. Остаются Lockheed Martin F-35C, Boeing F/A-18 (Super и Advanced Hornet) и Dassault Rafale M. Из этого списка только два последних типа самолета принимали участие в боевых действиях, то есть, продемонстрировали свою эффективность в боевых условиях.

Впрочем, еще один производитель планирует занять место на рынке – это шведская компания Saab АВ, которая ведет агрессивную политику в Индии, предлагаю индийским ВМС модификацию своего истребителя JAS-39Е/F Gripen NG, названную Gripen M. Эту информацию подтвердил 10 февраля 2017 года директор по маркетингу шведской компании Тони Огилви (Tony Ogilvy).

Gripen M (ранее известен как Sea Gripen) будет способен применяться как с авианосцев, оснащенных катапультой, так и трамплином. По словам Огилви, «это требование индийского флота». Кроме того, этот самолет будет отличаться небольшим размерами, схожими с Sea Harrier, что означает, что полноценная эскадрилья сможет быть размещена на авианосце среднего водоизмещения.

Saab уже довольно продолжительное время ведет разговоры о палубном варианте Gripen. Это вопрос возникал в 2010 году в Бразилии, чей флот ввел в строй авианосец Sao Paulo (бывший французский Foch). Однако с тех пор не было создано даже прототипа. Однако Огилви заверил, что она не за горами. По его словам, «у нас уже есть утвержденная модель для Gripen M. И мы должны двигаться к созданию прототипа».

Хотя предложение Saab для индийской программы рассчитанной на закупку 200-250 экземпляров однодвигательного самолета выглядит довольно серьезным кандидатом ( в особенности по причине передачи производственных технологий и ноу-хау), все же его перспективы вызывают сомнения.

С одной стороны, Швеция не имеет опыта в области палубной авиации. С другой, недостаточно просто сказать, что фюзеляж самолета «крепкий» для палубного истребителя. Для этого надо изменить 80% самолета, начиная с его шасси, которое в обязательном порядке должно быть усилена для применения с катапульты ( и это проще сказать, чем сделать).