Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Предполагаемое изображение палубных истребителей Saab JAS-39 Gripen M
Источник: opex360.com
Как сообщает французский ресурс «opex360.com» в материале «Saab propose à la marine indienne une version navale de son avion de combat Gripen E/F», в рамках программы закупки многофункционального палубного истребителя Multi Role Carrier Borne Fighters (MRCBF) ВМС Индии в январе 2017 года разослали запрос о предоставлении информации на поставку 57 палубных истребителей, которые могут осуществлять задачи ПВО, ударные действия, разведки, заправки в воздухе и РЭБ.
Список кандидатов не очень длинный, и индийский флот выдвинул еще одно требование: требуемый самолет должен иметь возможность эксплуатироваться с авианосцев, оснащенных как катапультой, так и трамплином.
Немного самолетов соответствуют этому требованию. С российской стороны это Су-33 и МиГ-29К. Но они априори не соответствуют требованиям индийцев. Китайский J-15 может быть исключен сразу же. Остаются Lockheed Martin F-35C, Boeing F/A-18 (Super и Advanced Hornet) и Dassault Rafale M. Из этого списка только два последних типа самолета принимали участие в боевых действиях, то есть, продемонстрировали свою эффективность в боевых условиях.
Впрочем, еще один производитель планирует занять место на рынке – это шведская компания Saab АВ, которая ведет агрессивную политику в Индии, предлагаю индийским ВМС модификацию своего истребителя JAS-39Е/F Gripen NG, названную Gripen M. Эту информацию подтвердил 10 февраля 2017 года директор по маркетингу шведской компании Тони Огилви (Tony Ogilvy).
Gripen M (ранее известен как Sea Gripen) будет способен применяться как с авианосцев, оснащенных катапультой, так и трамплином. По словам Огилви, «это требование индийского флота». Кроме того, этот самолет будет отличаться небольшим размерами, схожими с Sea Harrier, что означает, что полноценная эскадрилья сможет быть размещена на авианосце среднего водоизмещения.
Saab уже довольно продолжительное время ведет разговоры о палубном варианте Gripen. Это вопрос возникал в 2010 году в Бразилии, чей флот ввел в строй авианосец Sao Paulo (бывший французский Foch). Однако с тех пор не было создано даже прототипа. Однако Огилви заверил, что она не за горами. По его словам, «у нас уже есть утвержденная модель для Gripen M. И мы должны двигаться к созданию прототипа».
Хотя предложение Saab для индийской программы рассчитанной на закупку 200-250 экземпляров однодвигательного самолета выглядит довольно серьезным кандидатом ( в особенности по причине передачи производственных технологий и ноу-хау), все же его перспективы вызывают сомнения.
С одной стороны, Швеция не имеет опыта в области палубной авиации. С другой, недостаточно просто сказать, что фюзеляж самолета «крепкий» для палубного истребителя. Для этого надо изменить 80% самолета, начиная с его шасси, которое в обязательном порядке должно быть усилена для применения с катапульты ( и это проще сказать, чем сделать).
15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.12.2011 Призрак F-35 бродит по миру
12.10.2009 Успех с намеком на неприятность
28.01.2015 F-35 с грузом проблем
25.02.2013 Жаркое небо Бангалора
07.02.2013 Перемена мест
31.10.2012 Цена имеет значение
02.02.2012 Вместо МиГ-35. Индия заключает с французами рекордный контракт на закупку 126 истребителей
17.05.2011 Сказ о самолетном тендере
|
forumow
2352
|
№1
16.02.2017 10:07
Цитата
Список кандидатов не очень длинный, и индийский флот выдвинул еще одно требование: требуемый самолет должен иметь возможность эксплуатироваться с авианосцев, оснащенных как катапультой, так и трамплином.Ась?!
|
+1Сообщить модератору
|
Akula
919
|
№2
16.02.2017 12:20
Цитата, forumow сообщ. №1
Ась?!судя по видео с кузницова ни миг-29 ни су-33 не могут взлететь с бомбовой нагрузкой. куча кадров бомб на палубе, но взлетали су-33 и миг-29 лишь с парой в-в ракет.
видимо хотят хотя бы без катапульты хоть что-то могли поднять.
|
0Сообщить модератору