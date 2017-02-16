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Иран активно перенимает российский и советский боевой опыт и компетенции

16.02.2017 bmpd.livejournal.com 372 1
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Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России на иранской авиабазе Хамадан, август 2016 года
Источник: AP Photo / WarfareWW

Согласно публикации «Téhéran et l’école russe» во французском бюллетене «TTU», война в Сирии позволила Ирану капитализировать знания в области ведения боевых действий в конвенциональном конфликте, полученные в течение 20 века Советской Армией, благодаря практическому наблюдению за методикой действий российских войск.


«Корпус стражей Исламской революции» (КСИР) и силы шиитской милиции в ходе недавней битвы за Алеппо показали, что они стали применять новые концепции оперативного применения войск, которые им были неизвестны еще два года назад, но при этом они относятся к советскому опыту ведения осад и штурмов, недавно использованному на Украине. Взятие города велось в три этапа: прерывание линий снабжения со всеми близлежащими окрестностями, действий по окружению и прорыв фронта за счет последовательных и одновременных атак, бомбардировок очагов сопротивления.


Передача компетенций не ограничилась пехотой, но и коснулась той области, которая в НАТО называется «взаимодействие между ВВС и сухопутными войсками» (Air-Land Integration). Силы специального назначения КСИР активно взаимодействовали с Силами специальных операций Министерства обороны России по проникновению во враждебные районы, с целью разработки и управления ударами, но также и с авиацией для того, чтобы сковать вражеские силы и упростить продвижение своих войск (поэтому в Иране появились бомбардировщики Ту-22М3).


«Русский инкубатор» может привести к тому, что Тегеран захочет не просто пользоваться помощью в критических ситуациях, но в краткосрочной перспективе попытаться самостоятельно проводить операции. Так, в феврале 2016 года Стражи Революции создали свою первую штурмовую аэромобильную часть, скопированную с российского спецназа. В ноябре 2016 года Тегеран вступил в заключительную фазу переговоров по закупке неназванного числа многофункциональных истребителей Су-30СМ. Закупка сопутствующих вооружений показывает желание Ирана сконцентрироваться на атаках наземных целей.


Но иранцы также обучились принимать участие в операциях с участием дальнобойной артиллерии за счет использования баллистических ракет, чьи пуски производятся с побережья Каспийского моря. Они также приступили к созданию серьезного арсенала обычных вооружений, чьи наступательные возможности с лета 2016 года находятся под защитой российского зенитного и противоракетного комплекса С-300ПМУ-2.


Такие компетенции способствуют изменению баланса сил на Ближнем Востоке в отношении региональных игроков и их западных союзников. И поэтому Тегеран использует две уязвимости: менее многочисленное население и меньшую площадь территории своих противников, а также их стремление к проведению исключительно воздушных операций.


Поэтому на данный момент имеется три вопроса: сможет ли Тегеран перенести эти новые знания на иракский фронт? Пойдет ли Москва дальше в части передачи компетенций, в первую очередь обучив Тегеран «доктрине Герасимова» и гибридным войнам. И, наконец, какой будет концептуальная реакция Армии обороны Израиля, которая с момента своего рождения подвержена сильному влияние советских доктрин, и чья подготовка к новой войне с только движением «Хезболла» оказывается устаревшей?

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Израиль
Ирак
Иран
Россия
Сирия
Украина
Франция
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Су-30
Ту-22
Компании
NATO
Минoбороны РФ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Peter Tsk
4029
№1
16.02.2017 07:07
статья написана бредогенератором.
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