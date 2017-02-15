Кипр получил патрульный корабль



Ввод в строй Командования ВМС Национальной гвардии Кипра патрульного корабля A 620 Alasia - бывшего оманского Q 30 Al Mubrukah. Ларнака, 14.02.2017

Источник: cyprus-mail.com Ввод в строй Командования ВМС Национальной гвардии Кипра патрульного корабля A 620 Alasia - бывшего оманского Q 30 Al Mubrukah. Ларнака, 14.02.2017Источник: cyprus-mail.com

14 февраля 2017 года в кипрском порту Ларнака состоялась церемония ввода в состав Командования ВМС Национальной гвардии Кипра патрульного корабля A 620 Alasia, ставшего самой крупной единицей киприотского флота за всю его историю. Корабль будет использоваться также в качестве учебного.

Alasia является бывшим патрульным кораблем ВМС Омана Q 30 Al Mubrukah, переданным правительством Омана в дар Кипру по соглашению от апреля 2014 года. Изначально это судно полным водоизмещением 990 тонн и длиной 62 метра было построено британской компанией Brook Marine в 1970-1971 годах в качестве яхты султана Омана A 1 Al Said, но затем переименована в Al Mabrukah. В 1984 году яхта была переоборудована в патрульный и учебный корабль ВМС Омана, получив новый бортовой номер Q 30, а в последние годы использовалось главным образом в качестве гидрографического судна. 19 августа 2014 года Al Mabrukah был исключен из состава ВМС Омана, после чего прошел оплаченный правительством Омана ремонт стоимостью около 3,5 млн евро для последующей передачи Кипру. Сообщалось, что передача корабля Кипру была задержана из-за политического противодействия правительства Турции. В результате на Кипр бывший Al Mabrukah прибыл только 7 февраля 2017 года, при этом с корабля было демонтировано все вооружение (40-мм и 20-мм артиллерийские установки). Новое вооружение и современное радиоэлектронное оборудование киприотская сторона будет устанавливать самостоятельно в последующем.

До ввода в строй Alasia Командование ВМС Национальной гвардии Кипра располагали лишь шестью сторожевыми катерами. Сообщалось также, что в Израиле компании Israel Shipyards Кипром был заказан один 62-метровый 500-тонный малый патрульный корабль проекта OPV 62, однако реализация контракта на его строительство затягивается по финансовым причинам. Всего к концу 2020 года планируется приобретение трех малых патрульных кораблей и двух сторожевых катеров (всех в Израиле).