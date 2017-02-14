Илья Тарасенко: МиГ-35 хотят приобрести почти 30 стран



МиГ-35 на "МАКС-2011"

Источник: МиГ-35 МиГ-35 на "МАКС-2011"Источник: МиГ-35

Крупнейший азиатский авиасалон Aero India-2017 начинает свою работу на базе Елаханка в городе Бангалор. В этом году в выставке примут участие более 750 компаний из 109 стран мира. Традиционно масштабную экспозицию на авиашоу представляет ключевой партнер Индии в сфере военно-технического сотрудничества - Россия. Среди ключевых предприятий отечественного авиапрома на бангалорской выставке — российская самолетостроительная корпорация "МиГ", представившая в январе 2017 года новейший легкий многофункциональный истребитель поколения 4++ МиГ-35.

Гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву об экспортных перспективах МиГ-35, возможном создании его корабельной версии, актуальных контрактах в сфере ВТС с Индией и другими иностранными государствами, а также о боевом применении палубных истребителей МиГ-29К/КУБ с борта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" по объектам международных террористов в Сирии.

— Илья Сергеевич, с чем едет РСК "МиГ" на Aero India-2017? С представителями каких государств у вас запланированы переговоры?

— На этот авиасалон мы едем со своим главным на сегодняшний день продуктом — это МиГ-35. У нас подтверждено порядка 30 переговоров в ходе этой выставки, и также будем его презентовать своему основному заказчику — ВВС Индии, с которыми мы через Рособоронэкспорт будем проводить в Бангалоре переговоры.

— Какие страны сегодня проявляют интерес к закупке этих машин?

- Ответ очень простой: все эксплуатанты МиГ-29 заинтересованы в этом новом истребителе, речь идет о 29 странах. Почему? Потому что эти страны уже готовы принять этот самолет, им не нужно будет перестраивать под него свою инфраструктуру — вся подготовка техников и пилотов уже есть, их просто нужно доучить, на это потребуется немного времени. На самом деле число стран-эксплуатантов МиГ-29 гораздо больше — 56 стран, все эти страны, на самом деле, выражают заинтересованность в нашем новом продукте.

— Что касается развития проекта МиГ-35, планирует ли предприятие создать его корабельную версию?

— Это возможно. Особенно с учетом того, что усиленная конструкция МиГ-35 полностью соответствует требованиям к эксплуатации корабельного самолета. В перспективе, при получении соответствующего заказа, мы можем доработать этот самолет и до корабельной версии.

— Вернемся к вопросам ВТС: в 2015 году сообщалось, что РСК "МиГ" выполняет более сотни экспортных контрактов с 20 странами. Изменилась ли эта цифра на сегодняшний день?

— Хотел бы отметить, что сегодня наш портфель заказов составляет порядка 4 миллиардов долларов — это один из крупнейших портфелей заказов в рамках ВТС. Основным нашим партнером остается Индия, также мы работаем со странами, где эксплуатируются МиГ-29: это Перу, Болгария и Польша. В странах, где имеются эти истребители, у нас есть контрактные обязательства, и мы их исполняем.

Естественно, мы рассчитываем подписать и новые контракты, активно продвигаем МиГ-35, проводим переговоры с рядом стран.

- Завершены ли поставки истребителей МиГ-29К/КУБ в интересах Индии?

— В 2016 году мы завершили поставку всех самолетов МиГ-29К/КУБ для ВМС Индии — сейчас уже идет опытная эксплуатация крайней партии этих машин. Истребители показывают высокую степень своей эффективности.

Кроме того, в рамках нашего взаимодействия с Республикой Индия у нас есть еще один крупный контракт, в рамках которого мы проводим крупную модернизацию МиГ-29 до уровня UPG. В ближайшее время мы его завершим.

— Удалось ли продвинуться в переговорах с Суданом, Перу и Болгарией, которые ранее выразили заинтересованность в модернизации самолетов производства "МиГ"?

— Заинтересованность этих стран уже перешла в активные предконтрактные переговоры, соответственно, мы сейчас с нашими заказчиками прорабатываем вопросы продления ресурса и модернизации ранее поставленных самолетов и представляем такую нашу уникальную услугу, как абонементное обслуживание. Мы сейчас находимся на предконтрактных переговорах, надеюсь, к 2018 году мы выйдем на подписание документа.

— Будет ли РСК "МиГ" участвовать в ремонте шести истребителей МиГ-29, которые в ближайшее время планируется поставить для ВВС Сербии?

— Естественно, РСК "МиГ", как разработчик, участвует во всех работах, связанных с продлением ресурса данных самолетов. Ведутся активные переговоры, заключен ряд контрактов на поставку запчастей по линии Рособоронэкспорта. Мы ведем консультации с сербской стороной, и надеюсь, что в скором времени мы выйдем на подписание контракта.

— Поговорим об истребителях производства "МиГ", стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России. Сколько всего модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ вы планируете поставить министерству обороны РФ?

— Есть единая программа модернизации МиГ-31, в рамках которой мы работаем более чем над сотней самолетов. Мы завершим эту программу уже в ближайшие несколько лет.

— В завершении беседы хотел бы задать вопрос об участии МиГ-29К/КУБ в дальнем походе авианосца "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" к берегам Сирии. Как показали себя палубные истребители? Планируется ли доработка этих машин в соответствии с полученным боевым опытом?

- В ходе выполнения боевых задач с борта авианосца "Адмирал Кузнецов" наши самолеты показали себя с наилучшей стороны: работали по наземным целям и на самом деле доказали соответствие всем требованиям, представленным нам Минобороны.

Хочу добавить, что и Военно-воздушные силы Сирии осуществляли боевые вылеты на ранее поставленных им МиГ-29 — они также показали высокую эффективность.