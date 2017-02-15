США выделят 400 миллиардов долларов на модернизацию ядерных сил
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МБР Minuteman-III в ожидании модернизации. Фото: scienceprogress.org
Программа модернизации ядерных сил США потребует около 400 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет. Эти цифры приведены в докладе Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2026. Документ опубликован бюджетным управлением Конгресса США.
Предыдущая оценка управления касалась расходов на период 2015-2024 годов и составляла 348 миллиардов долларов.
Согласно докладу, 189 миллиардов долларов будут израсходованы на стратегические носители ядерного оружия (включая 90 миллиардов на морские ракеты и по 43 миллиарда на шахтные ракеты и бомбардировщики, а также 13 миллиардов на разработки в этой области).
Еще 9 миллиардов уйдет на тактическое ядерное оружие, 87 миллиардов — на предприятия ядерно-оружейного комплекса и исследовательские лаборатории и 58 миллиардов — на систему боевого управления ядерными силами, защищенные линии спецсвязи и средства предупреждения о ракетном нападении.
Оставшиеся 57 миллиардов предусмотрены бюджетным управлением на непредвиденные расходы и возможный рост цен.
В сравнении с предыдущим планом, предложено нарастить расходы главным образом на модернизацию баллистических ракет наземного и морского базирования (на 24 миллиарда суммарно), а также на исследования и ядерно-оружейный комплекс (8 миллиардов) и систему боевого управления (7 миллиардов).
15.02.2017
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