"Вертолеты России" сообщили об интересе ВВС Индии к Ми-38
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Тяжелый вертолет Ми-38
Источник: http://rus-helicopters.com
БАНГАЛОР (Индия), 15 фев - РИА Новости. Командующий Военно-воздушными силами Индии Бирендер Сингх Даноа заинтересовался российским вертолетом Ми-38, который "Вертолеты России" представили в рамках международной выставки AirоIndia-2017, сообщает в среду пресс-служба холдинга.
"Командующий индийских ВВС осмотрел образцы вертолетов Ми-38 и Ка-226Т. В разговоре с заместителем генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга "Вертолеты России" Игорем Чечиковым Бирендер Сингх Даноа высоко оценил российские вертолеты, а также проявил заинтересованность к среднему многоцелевому вертолету Ми-38, отметив его преимущества", - говорится в релизе.
Ми-38 отличает высокая грузоподъемность до шести тонн и пассажировместимость до 30 человек. Он может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя. Первым заказчиком машины стало Минобороны РФ.
Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют более 400 образцов техники военного назначения.
Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия продает Индии оружия и военной техники более чем на 4,5 миллиарда долларов.
15.02.2017
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