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Трамп назвал сообщения о связях с Россией попытками скрыть ошибки кампании Клинтон

16.02.2017 Коммерсантъ 138 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп назвал «шум» вокруг якобы имеющихся связей между его бывшим помощником по нацбезопасности Майклом Флинном и Россией попытками скрыть ошибки, которые были допущены во время проигрышной предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом господин Трамп написал в своем Twitter.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign.

Donald J. Trump

15:08 - 15 февраля 2017


Ранее The New York Times сообщила, что члены избирательного штаба Дональда Трампа и многие его соратники имели в 2016 году многочисленные контакты с представителями российской разведки. Свидетельства об этом якобы были у разведсообщества США со времени взломов серверов Демократической партии. Впрочем, помимо самого факта разговоров с россиянами предъявить американской разведке окружению Дональда Трампа пока нечего.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд

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