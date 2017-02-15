Трамп назвал сообщения о связях с Россией попытками скрыть ошибки кампании Клинтон



Дональд Трамп

Источник: AP Photo/ Evan Vucci Дональд ТрампИсточник: AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп назвал «шум» вокруг якобы имеющихся связей между его бывшим помощником по нацбезопасности Майклом Флинном и Россией попытками скрыть ошибки, которые были допущены во время проигрышной предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом господин Трамп написал в своем Twitter.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. Donald J. Trump 15:08 - 15 февраля 2017

Ранее The New York Times сообщила, что члены избирательного штаба Дональда Трампа и многие его соратники имели в 2016 году многочисленные контакты с представителями российской разведки. Свидетельства об этом якобы были у разведсообщества США со времени взломов серверов Демократической партии. Впрочем, помимо самого факта разговоров с россиянами предъявить американской разведке окружению Дональда Трампа пока нечего.