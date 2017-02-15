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Индия получит российские С-400 после 2018 года

16.02.2017 Lenta.ru 185 0
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С-400 "Триумф"
С-400 "Триумф"
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Поставки зенитных систем С-400 в Индию могут начаться не ранее 2018 года. Об этом, как сообщает корреспондент "Ленты.ру" в среду, 15 февраля, заявил на выставке Aero India 2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

"Думаю, что в этом году — нет. В настоящее время ведутся контрактные переговоры. Поэтому говорить о количестве комплексов, которые будут поставлены, пока преждевременно", — сказал Дрожжов на пресс-конференции.

Ранее, в октябре 2016 года, Россия и Индия заключили межправительственное соглашение о поставках крупных партий военной техники. Среди прочего, соглашение предусматривало закупку зенитных ракетных систем С-400.

В декабре 2015 года Минобороны Индии одобрило возможную закупку в России до пяти полков системы С-400 (10 зенитных ракетных дивизионов) и шести тысяч ракет. Общая сумма сделки может достичь шести миллиардов долларов.

С-400 "Триумф" — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО "Алмаз" под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 "Фаворит". На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.

15.02.2017
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Алмаз Расплетина
Минoбороны РФ

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