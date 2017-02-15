СВР ответила на слухи о контактах с людьми из штаба Трампа



Дональд Трамп

Источник: Vox Дональд ТрампИсточник: Vox

В Службе внешней разведки отреагировали на информацию в американской прессе о контактах людей из окружения президента США Дональда Трампа с представителями российских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не комментируем бездоказательные измышления в СМИ", — сказали агентству в пресс-бюро СВР.

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники написала: "Данные о совершенных звонках и перехваченные телефонные разговоры свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа и другие лица из его окружения неоднократно контактировали с высокопоставленными представителями российской разведки".

Периодически в западных СМИ появляются сведения о якобы имевших место перед американскими выборами контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками. В Вашингтоне эти утверждения последовательно опровергаются.

10 ноября 2016-го, спустя два дня после выборов в США, замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" заявил, что "целый ряд" людей из ближайшего окружения республиканца "поддерживали контакты с российскими представителями".

В феврале 2017 года Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника президента США по нацбезопасности после утечки в The Washington Post данных о его переговорах с российским послом Сергеем Кисляком. В заявлении об увольнении Флинн написал, что "непреднамеренно предоставил" в Белый дом неполную информацию, касающуюся телефонных разговоров с главой российской дипмиссии.