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СВР ответила на слухи о контактах с людьми из штаба Трампа

16.02.2017 Lenta.ru 128 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: Vox

В Службе внешней разведки отреагировали на информацию в американской прессе о контактах людей из окружения президента США Дональда Трампа с представителями российских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не комментируем бездоказательные измышления в СМИ", — сказали агентству в пресс-бюро СВР.

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники написала: "Данные о совершенных звонках и перехваченные телефонные разговоры свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа и другие лица из его окружения неоднократно контактировали с высокопоставленными представителями российской разведки".

Периодически в западных СМИ появляются сведения о якобы имевших место перед американскими выборами контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками. В Вашингтоне эти утверждения последовательно опровергаются.

10 ноября 2016-го, спустя два дня после выборов в США, замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" заявил, что "целый ряд" людей из ближайшего окружения республиканца "поддерживали контакты с российскими представителями".

В феврале 2017 года Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника президента США по нацбезопасности после утечки в The Washington Post данных о его переговорах с российским послом Сергеем Кисляком. В заявлении об увольнении Флинн написал, что "непреднамеренно предоставил" в Белый дом неполную информацию, касающуюся телефонных разговоров с главой российской дипмиссии.

15.02.2017
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Страны
Россия
США
Персоны
Кисляк Сергей
Трамп Дональд

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