Пакистан заявил об интересе к танкам Т-90 и российским системам ПВО



Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016

Источник: bmpd Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016Источник: bmpd

Пакистан заинтересован в закупках российских танков Т-90 и систем ПВО. Об этом "Интерфаксу" заявил высокопоставленный военный источник в Исламабаде.

Конкретизируя вопрос о средствах ПВО, источник пояснил, что системы С-400 не входят в планы пакистанских военных из-за высокой стоимости. Также собеседник агентства добавил, что регулярно поступающие сообщения о поставках истребителей Су-35 в Пакистан не имеют под собой оснований.

Кроме того, в Исламабаде намерены закупать российское радиоэлектронное оборудование. При наличии средств в бюджете также планируется расширить заключенный в 2015 году контракт на закупку вертолетов.

В августе 2015 года был подписан договор о поставке Пакистану четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Первая из заказанных машин в ноябре 2016 года уже была построена и проходила испытания на заводе "Роствертол".

В мае 2016 года портал "Байкал Daily" сообщил о переговорах, которые ведутся с Улан-Удэнским авиазаводом о поставках в Пакистан в общей сложности 20 вертолетов типа Ми-171.

Исламабад с 1965 года и до начала 1970-х получал оружие из СССР. В частности, были переданы около 150 танков Т-55, артиллерия и вертолеты Ми-8. Далее возникла длительная пауза, связанная со стратегическим сближением Москвы и Дели, а также обострением отношений с Пакистаном по афганскому вопросу.

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Исламабада возобновилось только после распада СССР, но носило ограниченный характер. С 1996 по 2010 годы Россия продала Пакистану около 70 вертолетов семейства Ми-17 (Ми-171).