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Пакистан заявил об интересе к танкам Т-90 и российским системам ПВО

16.02.2017 Lenta.ru 260 0
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Т-90МС
Второй опытный образец танка Т-90С "модернизированный" (Т-90МС) в экспозиции Международного военно-технического форума «Армия - 2016». Кубинка, 06.09.2016
Источник: bmpd

Пакистан заинтересован в закупках российских танков Т-90 и систем ПВО. Об этом "Интерфаксу" заявил высокопоставленный военный источник в Исламабаде.

Конкретизируя вопрос о средствах ПВО, источник пояснил, что системы С-400 не входят в планы пакистанских военных из-за высокой стоимости. Также собеседник агентства добавил, что регулярно поступающие сообщения о поставках истребителей Су-35 в Пакистан не имеют под собой оснований.

Кроме того, в Исламабаде намерены закупать российское радиоэлектронное оборудование. При наличии средств в бюджете также планируется расширить заключенный в 2015 году контракт на закупку вертолетов.

В августе 2015 года был подписан договор о поставке Пакистану четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Первая из заказанных машин в ноябре 2016 года уже была построена и проходила испытания на заводе "Роствертол".

В мае 2016 года портал "Байкал Daily" сообщил о переговорах, которые ведутся с Улан-Удэнским авиазаводом о поставках в Пакистан в общей сложности 20 вертолетов типа Ми-171.

Исламабад с 1965 года и до начала 1970-х получал оружие из СССР. В частности, были переданы около 150 танков Т-55, артиллерия и вертолеты Ми-8. Далее возникла длительная пауза, связанная со стратегическим сближением Москвы и Дели, а также обострением отношений с Пакистаном по афганскому вопросу.

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Исламабада возобновилось только после распада СССР, но носило ограниченный характер. С 1996 по 2010 годы Россия продала Пакистану около 70 вертолетов семейства Ми-17 (Ми-171).

15.02.2017
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Афганистан
Пакистан
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
С-400 Триумф
Су-35
Т-55
Т-90 "Владимир"
Компании
Роствертол
У-УАЗ

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