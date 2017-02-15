Экс-глава ФСБ: "замалчивание" героизма советских воинов в Афганистане было ошибкой



Вывод советских войск из Афганистана. Источник: www.militarists.ru

Источник: www.militarists.ru Вывод советских войск из Афганистана. Источник: www.militarists.ruИсточник: www.militarists.ru

Николай Ковалев, который является депутатом Госдумы и ветераном боевых действий в Афганистане, сообщил, что в нижней палате парламента теперь восстанавливают "историческую справедливость"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев назвал серьезной политической ошибкой практику сокрытия в Советском Союзе информации о героизме советских военных в зарубежных конфликтах.

Депутат принял участие в открытии в стенах Госдумы фотовыставки "Ветераны неизвестных войн". "В чем самая главная политическая ошибка того периода времени? В том, что мы старательно замалчивали героизм людей, которые воевали в это время. Это была серьезнейшая ошибка", - сказал Ковалев, который также является ветераном боевых действий в Афганистане.

"Девятая рота ныне известна по фильму Федора Бондарчука. Она приобрела всемирную известность, потому что девятая рота - это символ того, как отнеслись к солдатам той войны. Нас всех, участников боевых действий, по большому счету забыли на той самой высоте. Нас бросила страна, государство", - заявил экс-глава ФСБ.

Он подчеркнул, что теперь депутаты Госдумы восстанавливают "историческую справедливость". "И мы с этой тропы уже не сойдем. Мы признаем ветеранами боевых действий участников различных горячих точек", - отметил он, выразив слова благодарности организаторам выставки.

Ковалев также рассказал, что участвует с режиссером Павлом Лунгиным в создании фильма, который относится к событиям периода войны в Афганистане.

"Мы уже выходим на финишную прямую. Это была неизвестная страница, о которой никто никогда на протяжении последних 35 лет не говорил. Это художественный фильм о деятельности группы стратегической разведки Советского Союза, которая действовала с позиции Афганистана. Надеюсь, что фильм получится, надеюсь, он принесет пользу", - заключил он.