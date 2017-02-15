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Экс-глава ФСБ: "замалчивание" героизма советских воинов в Афганистане было ошибкой

16.02.2017 ИТАР-ТАСС 216 0
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Вывод советских войск из Афганистана
Вывод советских войск из Афганистана. Источник: www.militarists.ru
Источник: www.militarists.ru

Николай Ковалев, который является депутатом Госдумы и ветераном боевых действий в Афганистане, сообщил, что в нижней палате парламента теперь восстанавливают "историческую справедливость"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев назвал серьезной политической ошибкой практику сокрытия в Советском Союзе информации о героизме советских военных в зарубежных конфликтах.

Депутат принял участие в открытии в стенах Госдумы фотовыставки "Ветераны неизвестных войн". "В чем самая главная политическая ошибка того периода времени? В том, что мы старательно замалчивали героизм людей, которые воевали в это время. Это была серьезнейшая ошибка", - сказал Ковалев, который также является ветераном боевых действий в Афганистане.

"Девятая рота ныне известна по фильму Федора Бондарчука. Она приобрела всемирную известность, потому что девятая рота - это символ того, как отнеслись к солдатам той войны. Нас всех, участников боевых действий, по большому счету забыли на той самой высоте. Нас бросила страна, государство", - заявил экс-глава ФСБ.

Он подчеркнул, что теперь депутаты Госдумы восстанавливают "историческую справедливость". "И мы с этой тропы уже не сойдем. Мы признаем ветеранами боевых действий участников различных горячих точек", - отметил он, выразив слова благодарности организаторам выставки.

Ковалев также рассказал, что участвует с режиссером Павлом Лунгиным в создании фильма, который относится к событиям периода войны в Афганистане.

"Мы уже выходим на финишную прямую. Это была неизвестная страница, о которой никто никогда на протяжении последних 35 лет не говорил. Это художественный фильм о деятельности группы стратегической разведки Советского Союза, которая действовала с позиции Афганистана. Надеюсь, что фильм получится, надеюсь, он принесет пользу", - заключил он.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Афганистан
Персоны
Ковалев Николай

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