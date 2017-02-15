Экс-глава ФСБ: "замалчивание" героизма советских воинов в Афганистане было ошибкой
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Вывод советских войск из Афганистана. Источник: www.militarists.ru
Источник: www.militarists.ru
Николай Ковалев, который является депутатом Госдумы и ветераном боевых действий в Афганистане, сообщил, что в нижней палате парламента теперь восстанавливают "историческую справедливость"
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев назвал серьезной политической ошибкой практику сокрытия в Советском Союзе информации о героизме советских военных в зарубежных конфликтах.
Депутат принял участие в открытии в стенах Госдумы фотовыставки "Ветераны неизвестных войн". "В чем самая главная политическая ошибка того периода времени? В том, что мы старательно замалчивали героизм людей, которые воевали в это время. Это была серьезнейшая ошибка", - сказал Ковалев, который также является ветераном боевых действий в Афганистане.
"Девятая рота ныне известна по фильму Федора Бондарчука. Она приобрела всемирную известность, потому что девятая рота - это символ того, как отнеслись к солдатам той войны. Нас всех, участников боевых действий, по большому счету забыли на той самой высоте. Нас бросила страна, государство", - заявил экс-глава ФСБ.
Он подчеркнул, что теперь депутаты Госдумы восстанавливают "историческую справедливость". "И мы с этой тропы уже не сойдем. Мы признаем ветеранами боевых действий участников различных горячих точек", - отметил он, выразив слова благодарности организаторам выставки.
Ковалев также рассказал, что участвует с режиссером Павлом Лунгиным в создании фильма, который относится к событиям периода войны в Афганистане.
"Мы уже выходим на финишную прямую. Это была неизвестная страница, о которой никто никогда на протяжении последних 35 лет не говорил. Это художественный фильм о деятельности группы стратегической разведки Советского Союза, которая действовала с позиции Афганистана. Надеюсь, что фильм получится, надеюсь, он принесет пользу", - заключил он.
15.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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