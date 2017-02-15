Количество кибератак на Россию за 2016 год выросло втрое
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Глобальная безопасность
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Специалисты ВВС США по кибербезопасности
Источник: U.S. Air Force
ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Свыше 70 миллионов кибератак совершено в 2016 году на российские информационные ресурсы - это почти втрое больше, чем годом ранее, заявил в среду заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
"В 2016 году на информационные ресурсы РФ совершено более 70 миллионов компьютерных атак. По сравнению с 2015 годом, их число возросло почти в три раза", - рассказал он на конференции "Обеспечение кибербезопасности критической инфраструктуры: укрепление доверия в ОБСЕ".
По словам Храмова, более 60% кибератак совершались из-за рубежа. За год пресечена работа "1130 источников вредоносного воздействия внутри страны и почти 500 за рубежом".
Так, в начале декабря ФСБ РФ объявила, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. "Ростелеком" подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций. Представители Сбербанка рассказали, что зафиксировали несколько крупных кибератак и сумели их отразить. Всего в 2016-м хакеры пытались атаковать крупнейший российский банк 74 раза.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи выражал мнение, что за попытками взлома финансовых учреждений стоят иностранные разведывательные структуры.
15.02.2017
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