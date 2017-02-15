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Количество кибератак на Россию за 2016 год выросло втрое

16.02.2017 РИА Новости 134 0
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Специалисты по кибербезопасности
Специалисты ВВС США по кибербезопасности
Источник: U.S. Air Force

ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Свыше 70 миллионов кибератак совершено в 2016 году на российские информационные ресурсы - это почти втрое больше, чем годом ранее, заявил в среду заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

"В 2016 году на информационные ресурсы РФ совершено более 70 миллионов компьютерных атак. По сравнению с 2015 годом, их число возросло почти в три раза", - рассказал он на конференции "Обеспечение кибербезопасности критической инфраструктуры: укрепление доверия в ОБСЕ".

По словам Храмова, более 60% кибератак совершались из-за рубежа. За год пресечена работа "1130 источников вредоносного воздействия внутри страны и почти 500 за рубежом".

Так, в начале декабря ФСБ РФ объявила, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. "Ростелеком" подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций. Представители Сбербанка рассказали, что зафиксировали несколько крупных кибератак и сумели их отразить. Всего в 2016-м хакеры пытались атаковать крупнейший российский банк 74 раза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи выражал мнение, что за попытками взлома финансовых учреждений стоят иностранные разведывательные структуры.

15.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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