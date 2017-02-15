Как американская армия планирует воевать против России, Китая и Ирана (то есть, против их оружия) (The National Interest, США)



Военнослужащие ВС США

Источник: AFP 2016/ Seyllou Военнослужащие ВС СШАИсточник: AFP 2016/ Seyllou

Распространение российского и китайского оружия по всему миру серьезно увеличивает вероятность того, что сухопутные войска США столкнутся в бою с танками, беспилотниками, системами радиоэлектронной борьбы, высокоточными боеприпасами, бронемашинами и артиллерией, изготовленными почти равными им по силам соперниками.

Хотя вероятность начала наземной войны между великими державами с применением механизированных сил и средств очень низка, сухопутные войска США должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к боевым действиям на суше. Командование сухопутных войск объясняет, что в нынешних и будущих условиях войны им все чаще придется сталкиваться с боевыми действиями в городских условиях и с оружием российского и китайского производства.

Танки российского производства Т-72 и Т-90, китайские беспилотники, истребители и ракеты сегодня состоят на вооружении армий всего мира и могут быть задействованы в конфликте с США. В частности, Пакистан имеет на вооружении танки китайского производства "Тип 85-IIAP", а у Ирана имеются российские танки Т-72. Китайские танки есть даже у маленьких стран, таких как Бангладеш. А танки российского производства есть у гораздо большего количества государств, таких как Куба, Индия и Ливия. Неудивительно, что у Северной Кореи имеются как китайские, так и российские танки.

Армейское командование также объяснило, что если сухопутные войска США окажутся в Сирии, они обязательно столкнутся с боевой техникой российского производства. Этот сценарий маловероятен, однако перспектива такого рода создает реальные проблемы для армейских аналитиков и инструкторов.

"Если сухопутные войска вступят в наземные боевые действия на Ближнем Востоке, мы столкнемся с боевой техникой из России, Ирана, а в некоторых случаях из Китая", - рассказал высокопоставленный представитель сухопутных войск.

Изменения в боевой подготовке сухопутных войск

Армейские учения с боевой стрельбой проводятся в батальонном звене по различным сценариям, в которых механизированные подразделения часто сталкиваются с условным и "почти равным по силам" противником, применяющим новые технологии, беспилотные летательные аппараты, танки, артиллерию, ракеты и бронированные машины.

Сухопутные войска совершенствуют боевую подготовку и сценарии учений с боевой стрельбой с целью наращивания возможностей по противостоянию крупным силам противника. В процессе этого они стараются использовать накопленный за полтора десятилетия боевой опыт применения пехоты в пешем порядке и в противопартизанской борьбе.

Недавние наземные войны в Ираке и Афганистане позволили создать опытные и проверенные в боях войска, способные выслеживать, атаковать и уничтожать небольшие группы противника, которые зачастую смешиваются с местным населением, переезжают в небольших автомобилях с открытым кузовом и прячутся на разных типах местности с целью устройства засад.

"Сухопутные войска накопили колоссальный опыт. Он глубокий, но ему не хватает масштаба. Мы хорошо научились вести противоповстанческие боевые действия с целью обеспечения безопасности обширной территории. Теперь же нам придется сосредоточиться на подготовке к "моторизованным маневрам" на большие расстояния, заявил заместитель начальника управления кадров, боевой подготовки и разработки доктрины Рики Смит (Rickey Smith).

Хотя высокие армейские чины постоянно подчеркивают, что противопартизанская борьба по-прежнему важна, как и планы подготовки к действиям по самым разным сценариям конфликтов, налицо заметный и вполне отчетливый сдвиг в приоритетах. Теперь в армии все чаще говорят о том, что надо готовиться сражаться и побеждать в войне с крупными и современными армиями, такими как российская и китайская.

Естественно, в сухопутных войсках эти страны не считаются врагами. Там не ведется подготовка к боевым действиям конкретно против этих стран, и не разрабатываются планы войны с ними. Но признавая тот факт, что сегодняшние угрозы очень серьезны и переменчивы, и что это может привести к росту напряженности и соперничеству с вышеупомянутыми великими державами, сухопутные войска в ходе боевой учебы уделяют все большее внимание подготовке к военным действиям с участием механизированных войсковых формирований.

И хотя масштабные войны с участием механизированных частей и соединений существенно отличаются от противопартизанских действий, в некоторых важных аспектах налицо существенное сходство между недавними войнами и вероятными конфликтами великих держав. В наземных войнах в Ираке и Афганистане, которые продолжались более 10 лет, в боях дебютировали различные типы высокоточного наступательного оружия, такие как артиллерия и ракетные системы с наведением по GPS.

Такие боеприпасы как управляемый 155-миллиметровый артиллерийский снаряд Excalibur увеличенной дальности с наведением по GPS, который способен с большой точностью уничтожать цели противника на дальности более 30 километров, дали командирам возможность поражать точечные цели, такие как небольшие скопления боевиков, здания и предприятия по производству взрывных устройств. Еще один пример это реактивная система управляемого залпового огня (GLMRS). В ней используются ракеты большой дальности высокоточного наведения, способные поражать цели на удалении до 70 километров. Их весьма успешно применяли с большого расстояния в Афганистане для уничтожения талибов и выполнения других задач.

Такого рода высокоточные боеприпасы, впервые примененные в Ираке и Афганистане, существенно помогут сухопутным войскам при ведении масштабных наземных наступлений против крупных сил противника. С их помощью можно поражать важнейшие объекты в глубине обороны противника, такие как пункты снабжения, войска в районах сосредоточения и боевые машины.

Сходство заключается и в применении беспилотников. Войны в Ираке и Афганистане стали настоящей революцией в деле разработки и боевого применения БПЛА. Например, в начале операции "Иракская свобода" на вооружении сухопутных войск было всего несколько беспилотников. Сейчас они используют тысячи БПЛА для поиска мест расположения противника, выявления засад и спасения людей в бою. Беспилотники найдут широкое применение и в ходе крупной наземной войны. Но скорее всего, в войне великих держав применяться они будут иначе, с использованием новой тактики, методов и способов ведения боя.

"Это не возврат в будущее. Это продвижение вперед, где сухопутные войска будут сталкиваться с легко приспосабливающимся противником, обладающим гораздо большим поражающим действием. Новое поколение командиров в сухопутных войсках будет одновременно вести общевойсковой бой и обеспечивать безопасность на большой территории", - сказал Смит.

Тем не менее, многим армейским командирам, имеющим богатый опыт противопартизанской борьбы, теперь придется по-новому изучать тактику ведения крупной войны с применением обычных видов оружия.

"Есть целое поколение командиров, которым следует расширять свои познания в целях одновременного ведения общевойскового боя и обеспечения безопасности на большой территории", - заявил Смит.

По его словам, сухопутные войска должны готовиться к ведению боевых действий "во всем диапазоне". К ним относятся операции против "почти равного по силам противника", которые сухопутные войска в последние годы не проводили.

"Решительные действия" в ходе масштабной войны на суше

Как объясняет командование сухопутных войск, новая концепция разрабатываемой системы комплексной боевой подготовки носит название "Решительные действия".

Учения с боевой стрельбой в Райли, штат Канзас, приближенные по своим условиям к реальным боевым действиям, дают возможность применить новую стратегию и тактику на практике.

Говорит командующий крупным соединением сухопутных войск: "Каждое утро я могу поставить батальон на северной стороне и батальон на южной стороне, чтобы они вели своего рода рыцарский поединок, действуя в качестве общевойсковых маневренных групп. Я могу организовать условный бой батальона на батальон с боевой стрельбой из разных видов оружия. А поскольку сейчас есть возможность действовать и в воздушном пространстве, используя БПЛА, я могу синхронизировать действия на расстоянии от нуля до шести километров, ведя маневренный огонь с закрытых огневых позиций".

А еще можно задействовать беспилотные авиационные комплексы, боевые средства ВВС, штурмовую авиацию сухопутных войск в совокупности с бронемашинами, артиллерией, танками и пехотными подразделениями, ведущими огонь из стрелкового оружия, отметил этот военачальник.

Среди основных тактических приемов, отрабатываемых в ходе подготовки и учений с боевой стрельбой в рамках концепции "Решительные действия", есть такие как стрельба на поражение, сближение с противником, синхронизация огня с закрытых огневых позиций и обеспечение авиации наземными координатами для нанесения ударов с воздуха.

Разработчики новых тактических приемов для сухопутных войск объясняют, что приближенные к боевых условиям учения сегодня объединяют множество новых технологий, позволяющих прогнозировать тактику, боевую технику и системы вооружений, которые может применять будущий противник. Это обеспечивает более обширное использование беспилотных и автоматизированных систем, "роев" миниатюрных дронов, новых компьютерных технологий, тактики танковых боев, радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия повышенной дальности, включая противотанковые ракеты, управляемые артиллерийские и реактивные снаряды.

Чтобы реализовать новую боевую концепцию, сухопутные войска учатся более стремительному "общевойсковому маневру". Это предусматривает отработку навыков согласования по времени огня из различных видов оружия, и применения различной техники, сил и средств, чтобы преодолеть сопротивление противника, привести его в замешательство, а затем уничтожить.

Смит сравнивает общевойсковой бой с работой симфонического оркестра, где каждый инструмент исполняет свою партию, а вместе они создают целостный музыкальный эффект.

На войне это будет означать встречные бои с участием танков, огонь артиллерии с закрытых огневых позиций, применение средств ПВО, сетевых технологий, беспилотников, реактивных снарядов, ракет и минометного огня - причем все это будет работать в совокупности, оказывая воздействие на противника и позволяя нашим войскам добиваться превосходства в боевом пространстве, объясняет Смит.

Например, для нанесения ударов по танковым позициям и местам расположения боевых бронированных машин можно использовать авиацию и артиллерию, чтобы дать возможность танкам и пехоте провести перегруппировку и занять позиции для перехода в наступление. Смысл здесь заключается в создании условий для проведения комплексных наступательных действий в тесном взаимодействии такой техники как ударные вертолеты "Апач", БПЛА, высокоточная артиллерия, танки "Абрамс" и боевые машины пехоты.

Смит также рассказал, что подготовка к вероятным угрозам будущего подразумевает точное понимание системы тылового и материально-технического обеспечения, которая позволяет пополнять запасы, доставлять боеприпасы и прочие жизненно необходимые предметы снабжения.

В ходе боевой подготовки в рамках концепции "Решительные действия" возрастающее внимание уделяется "экспедиционным" возможностям, чтобы сухопутные войска были готовы к быстрой переброске на большие расстояния для немедленного вступления в бой общевойсковых формирований, включающих в свой состав пехоту, оружие, бронированную технику и прочие средства ведения войны.

В то же время, большое значение имеют технические и технологические преимущества общевойсковых формирований, включая сетевые системы и высокоточное оружие, способное уничтожать противника с еще большего расстояния.

По словам армейских инструкторов, чтобы боевая подготовка и учения обрели такую современную динамику, в ходе батальонных учений отрабатываются навыки вхождения в соприкосновение с противником с очень больших расстояний, превышающих 600 километров.

"Это формирует экспедиционный склад ума", - объяснил Смит.

Крис Осборн (Kris Osborn)