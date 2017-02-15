Россия готова увеличить производство истребителей Су-30МКИ в Индии



Cборка истребителей Су-30МКИ на предприятии индийского государственного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике, 2013 год

Источник: Hindustan Aeronautics Limited Cборка истребителей Су-30МКИ на предприятии индийского государственного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике, 2013 годИсточник: Hindustan Aeronautics Limited

БАНГАЛОР (Индия), 15 фев - РИА Новости. Россия готова организовать в Индии лицензионное производство дополнительной партии многоцелевых истребителей Су-30МКИ, сообщил РИА Новости в среду замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Сейчас в Индии продолжается лицензионное производство Су-30МКИ для индийских ВВС в соответствии с ранее заключенными контрактами.

"Если индийская сторона выразит намерение увеличить лицензионное производство, то российская сторона готова пойти на это и поставить имущество для производства такого количества самолетов, которое необходимо нашим индийским партнерам", - сказал Дрожжов.

По его словам, Россия также готова начать переговоры по поставкам новейших самолетов-заправщиков Ил-78МК-90-А, "если от индийской стороны поступит соответствующий запрос".

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия продает Индии оружия и военной техники более чем на 4,5 миллиарда долларов.