Эксперт: "вбросы" про нарушение договора о РСМД нужны производителям оружия



Виктор Мураховский

Источник: arsenal-otechestva.ru Виктор МураховскийИсточник: arsenal-otechestva.ru

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Информационные вбросы в американской прессе про якобы нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) не имеют под собой оснований, считает российский эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

По мнению эксперта, такие сообщения выгодны производителям оружия, потому что должны обеспечить нужный фон по принятию программы модернизации ядерного вооружения США на 400 миллиардов долларов.

"Всегда ищи, кому это выгодно. Сейчас в Конгрессе США обсуждаются планы модернизации стратегических ядерных сил США. Программа ни много ни мало на 400 миллиардов долларов. А когда открываешь список десятка крупнейших военно-промышленных корпораций мира, то видишь, что восемь из них - американские. Сразу возникает уверенность, что они так и хотят остаться в этой десятке. В том числе за счет участия в программах наращивания и модернизации вооружений", - заявил РИА Новости российский эксперт.

Публикации в западной прессе он назвал "элементом информационного шума, который позволяет надавить не только на конгрессменов, которые будут рассматривать и утверждать программу, но и на общественность".

"Когда из всех англоязычных СМИ льется такая информация, то общественность более спокойно воспринимает телодвижения по "сдерживанию" России", - считает Мураховский.

Что касается собственно обвинений в адрес России в нарушении РСМД, то РФ всегда выполняет свои обязательства по подобным договорам и ни разу не была уличена в их нарушениях, обратил внимание эксперт.

"По предыдущим договорам - ограничение стратегических наступательных вооружений, ПРО, ДОВСЕ - мы видим, что Россия всегда строго выполняет свои обязательства. Это неоднократно доказывалось проверками, которые наши контрагенты проводили по этим договорам. Нарушений ни разу никаких не было выявлено", - заметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества".

Эксперт напомнил также, что Россия является участником договора "Открытое небо". "Страны-участники этого договора, то есть страны, входящие в ОБСЕ, могут совершать полеты, причем на своих разведывательных самолетах, и проверять различные условия выполнения договоров. Во время этих полетов нарушений опять-таки не было выявлено", - напомнил он.

Во вторник газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации сообщила, что российские военные якобы развернули подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор.

В Кремле и МИД РФ эти обвинения назвали голословными - официальный Вашингтон еще ни разу не предъявил доказательств на этот счет, отметил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.