Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперт: "вбросы" про нарушение договора о РСМД нужны производителям оружия

16.02.2017 РИА Новости 260 0
0
Понравилась новость?
 0
Виктор Мураховский
Виктор Мураховский
Источник: arsenal-otechestva.ru

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Информационные вбросы в американской прессе про якобы нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) не имеют под собой оснований, считает российский эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

По мнению эксперта, такие сообщения выгодны производителям оружия, потому что должны обеспечить нужный фон по принятию программы модернизации ядерного вооружения США на 400 миллиардов долларов.

"Всегда ищи, кому это выгодно. Сейчас в Конгрессе США обсуждаются планы модернизации стратегических ядерных сил США. Программа ни много ни мало на 400 миллиардов долларов. А когда открываешь список десятка крупнейших военно-промышленных корпораций мира, то видишь, что восемь из них - американские. Сразу возникает уверенность, что они так и хотят остаться в этой десятке. В том числе за счет участия в программах наращивания и модернизации вооружений", - заявил РИА Новости российский эксперт.

Публикации в западной прессе он назвал "элементом информационного шума, который позволяет надавить не только на конгрессменов, которые будут рассматривать и утверждать программу, но и на общественность".

"Когда из всех англоязычных СМИ льется такая информация, то общественность более спокойно воспринимает телодвижения по "сдерживанию" России", - считает Мураховский.

Что касается собственно обвинений в адрес России в нарушении РСМД, то РФ всегда выполняет свои обязательства по подобным договорам и ни разу не была уличена в их нарушениях, обратил внимание эксперт.

"По предыдущим договорам - ограничение стратегических наступательных вооружений, ПРО, ДОВСЕ - мы видим, что Россия всегда строго выполняет свои обязательства. Это неоднократно доказывалось проверками, которые наши контрагенты проводили по этим договорам. Нарушений ни разу никаких не было выявлено", - заметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества".

Эксперт напомнил также, что Россия является участником договора "Открытое небо". "Страны-участники этого договора, то есть страны, входящие в ОБСЕ, могут совершать полеты, причем на своих разведывательных самолетах, и проверять различные условия выполнения договоров. Во время этих полетов нарушений опять-таки не было выявлено", - напомнил он.

Во вторник газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации сообщила, что российские военные якобы развернули подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор.

В Кремле и МИД РФ эти обвинения назвали голословными - официальный Вашингтон еще ни разу не предъявил доказательств на этот счет, отметил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Проекты
ДОВСЕ
РСМД
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 16.02 12:22
  • 14
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 16.02 12:20
  • 2
Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG
  • 16.02 12:17
  • 50
Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС
  • 16.02 12:17
  • 4
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
  • 16.02 12:09
  • 3488
Оценка Советского периода в истории России.
  • 16.02 12:05
  • 1
Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС
  • 16.02 12:00
  • 34
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 16.02 11:13
  • 25
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные
  • 16.02 10:34
  • 1
Россия не нарушает договор о ликвидации ракет, считает эксперт
  • 16.02 10:23
  • 2
СМИ: Китай проведет испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии в первой половине года
  • 16.02 10:19
  • 15909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 09:22
  • 7
Китай спасет двигатель Ми-26
  • 16.02 08:34
  • 11
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 16.02 08:03
  • 2
СМИ: ОАЭ объявили о проекте строительства первого мини-города на Марсе к 2117 году
  • 16.02 07:55
  • 3
Авиационную науку оплатят из Жуковского
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  