Россия не нарушает договор о ликвидации ракет, считает эксперт



Высокоточный ракетный комплекс "Искандер"

Источник: Алексей Даничев/ РИА Новости www.ria.ru Высокоточный ракетный комплекс "Искандер"Источник: Алексей Даничев/ РИА Новости www.ria.ru

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия имеет право размещать комплексы "Искандер-К", с которых может производиться запуск ракет средней дальности РК-500, их размещение не противоречит Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), считает президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Речь идет о развертывании крылатых ракет комплекса "Искандер-К", которые могут применять крылатые ракеты малой дальности (с дальностью стрельбы 500 километров). Речь шла не о крылатых ракетах "вообще". Такие ракеты не запрещено размещать на земле, и у России есть такие ракеты", - сказал Сивков.

В качестве возможной причины, по которой США в этот раз предъявляют претензии России, он назвал развертывание инфраструктуры ракет большой дальности, которую Соединенные Штаты пытаются "замаскировать" под системы противоракетной обороны (ПРО).

"А делается это все, чтобы оправдать развертывание инфраструктуры ракет большой дальности на базе установок Mk 41 под видом ПРО, которые сейчас США развертывают в Европе", - подытожил эксперт.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора".