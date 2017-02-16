Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия не нарушает договор о ликвидации ракет, считает эксперт

16.02.2017 РИА Новости 428 1
0
Понравилась новость?
 +2
Искандер
Высокоточный ракетный комплекс "Искандер"
Источник: Алексей Даничев/ РИА Новости www.ria.ru

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия имеет право размещать комплексы "Искандер-К", с которых может производиться запуск ракет средней дальности РК-500, их размещение не противоречит Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), считает президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Речь идет о развертывании крылатых ракет комплекса "Искандер-К", которые могут применять крылатые ракеты малой дальности (с дальностью стрельбы 500 километров). Речь шла не о крылатых ракетах "вообще". Такие ракеты не запрещено размещать на земле, и у России есть такие ракеты", - сказал Сивков.

В качестве возможной причины, по которой США в этот раз предъявляют претензии России, он назвал развертывание инфраструктуры ракет большой дальности, которую Соединенные Штаты пытаются "замаскировать" под системы противоракетной обороны (ПРО).

"А делается это все, чтобы оправдать развертывание инфраструктуры ракет большой дальности на базе установок Mk 41 под видом ПРО, которые сейчас США развертывают в Европе", - подытожил эксперт.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора".

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Mark 41
Искандер
Проекты
РСМД

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
2478
№1
16.02.2017 10:34
Если США маскируют свои крылатые ракеты под ПУ ПРО  Mk 41 может и России следует размещать КР помимо Искандеров ещё и на ПУ от С-300/400.
БАЗ - отличная универсальная платформа и для ЗУР и для КР
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 16.02 12:22
  • 14
Песков: Москва не поставляет Донбассу танки
  • 16.02 12:20
  • 2
Компания Saab предложила на индийский тендер "оморяченный" вариант истребителя JAS-39Е Gripen NG
  • 16.02 12:17
  • 50
Опубликовано изображение и данные нового российского легкого истребителя ЛМФС
  • 16.02 12:17
  • 4
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
  • 16.02 12:09
  • 3488
Оценка Советского периода в истории России.
  • 16.02 12:05
  • 1
Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС
  • 16.02 12:00
  • 34
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 16.02 11:13
  • 25
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные
  • 16.02 10:34
  • 1
Россия не нарушает договор о ликвидации ракет, считает эксперт
  • 16.02 10:23
  • 2
СМИ: Китай проведет испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии в первой половине года
  • 16.02 10:19
  • 15909
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 09:22
  • 7
Китай спасет двигатель Ми-26
  • 16.02 08:34
  • 11
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 16.02 08:03
  • 2
СМИ: ОАЭ объявили о проекте строительства первого мини-города на Марсе к 2117 году
  • 16.02 07:55
  • 3
Авиационную науку оплатят из Жуковского
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  