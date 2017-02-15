Пакистанский чиновник рассказал, от чего зависит приобретение С-400 у РФ
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP
КАРАЧИ, 15 фев - РИА Новости. Исламабад может рассмотреть вопрос о приобретении российских зенитных ракетных систем С-400, если позволит бюджет, сообщил РИА Новости пакистанский военный чиновник.
"У России хорошие танки, вертолеты, электронное оборудование, системы противовоздушной обороны, которые Пакистан может взять на рассмотрение. С-400 является дорогостоящим экземпляром и будет зависеть от нашего бюджета", - сообщил он.
Военный чиновник также сообщил РИА Новости, что Москва и Исламабад ведут переговоры относительно соглашения по поставкам российских танков Т-90 Пакистану.
"Мы заинтересованы в российских танках, особенно в Т-90. Переговоры идут, но мы пока не достигли конкретных результатов. Мы рассматриваем различные варианты", - сказал он.
15.02.2017
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