Пакистанский чиновник рассказал, от чего зависит приобретение С-400 у РФ



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

КАРАЧИ, 15 фев - РИА Новости. Исламабад может рассмотреть вопрос о приобретении российских зенитных ракетных систем С-400, если позволит бюджет, сообщил РИА Новости пакистанский военный чиновник.

"У России хорошие танки, вертолеты, электронное оборудование, системы противовоздушной обороны, которые Пакистан может взять на рассмотрение. С-400 является дорогостоящим экземпляром и будет зависеть от нашего бюджета", - сообщил он.

Военный чиновник также сообщил РИА Новости, что Москва и Исламабад ведут переговоры относительно соглашения по поставкам российских танков Т-90 Пакистану.

"Мы заинтересованы в российских танках, особенно в Т-90. Переговоры идут, но мы пока не достигли конкретных результатов. Мы рассматриваем различные варианты", - сказал он.