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В МИД назвали голословными обвинения в развертывании крылатых ракет

16.02.2017 РИА Новости 169 0
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Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Источник: ПИР-Центр 9

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва не может воспринимать всерьез публикации американских СМИ о возможном нарушении Россией Договора о ракетах средней и малой дальности. Все подобные заявления носят голословный характер. Официальный Вашингтон до сих пор не предоставил доказательств, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Во вторник газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор.

"В принципе, не в наших правилах реагировать на газетные публикации, но коль скоро статья в NY Times получила уже резонанс, а ее автор ссылается на анонимные источники в администрации США, видимо, стоит дать некоторые комментарии. На самом деле мы в очередной раз имеем дело с голословными обвинениями в наш адрес, малейших доказательств обоснованности подобных подозрений и обвинений в статье не приводится. Приводятся ссылки на какие-то анонимные источники - это то, с чем мы имели дело при прежней администрации (США. - Прим. ред.). Подобного рода публикации, конечно, не можем воспринимать всерьез", - сказал Ульянов.

Он напомнил, что такая ситуация была и при предыдущей администрации, когда "все обвинения подобного рода носили абсолютно голословный характер".

"Мы неоднократно обращались к госдепартаменту США при прежней администрации с просьбой или требованием дать конкретные факты, на основе которых нам предъявляют подобного рода претензии, американская сторона ни разу этого не сделала. При этом она упорно уходила от ответов на наши претензии по части выполнения ДРСМД США. Кстати, эти претензии полностью остаются в силе, и мы ожидаем, что на них будет получен удовлетворительный ответ", - отметил Ульянов.

Договор РСМД запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении этого документа, подписанного еще в 1987 году.

15.02.2017
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Страны
Россия
США
Проекты
РСМД

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