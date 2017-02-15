В Западном военном округе завершился первый этап внезапной проверки войск



Комплексная проверка боеготовности войск и сил Западного и Центрального военных округов. 26 февраля 2014г.

Источник: МО РФ Комплексная проверка боеготовности войск и сил Западного и Центрального военных округов. 26 февраля 2014г.Источник: МО РФ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Завершился первый этап внезапной проверки войск Западного военного округа (ЗВО), соединения и воинские части прибыли в районы сосредоточения и начали подготовку к практическим действиям, сообщает пресс-служба округа.

Внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей ЗВО стартовала в среду под руководством врио командующего войсками округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.

"Соединения и воинские части ЗВО, привлекаемые к внезапной проверке боевой готовности, завершили сосредоточение в районах предназначения и подготовку к практическим действиям. В течение первых суток в объединениях, соединениях и воинских частях, привлекаемых к проверке, проверены вопросы выполнения нормативов и способности войск к выполнению мероприятий установленной степени боевой готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие на штатной технике совершили марши на полигоны Луга, Струги Красные и Кирилловское, где приступили к отработке учебно-боевых задач.