В Западном военном округе завершился первый этап внезапной проверки войск
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
|
Комплексная проверка боеготовности войск и сил Западного и Центрального военных округов. 26 февраля 2014г.
Источник: МО РФ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Завершился первый этап внезапной проверки войск Западного военного округа (ЗВО), соединения и воинские части прибыли в районы сосредоточения и начали подготовку к практическим действиям, сообщает пресс-служба округа.
Внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей ЗВО стартовала в среду под руководством врио командующего войсками округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.
"Соединения и воинские части ЗВО, привлекаемые к внезапной проверке боевой готовности, завершили сосредоточение в районах предназначения и подготовку к практическим действиям. В течение первых суток в объединениях, соединениях и воинских частях, привлекаемых к проверке, проверены вопросы выполнения нормативов и способности войск к выполнению мероприятий установленной степени боевой готовности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие на штатной технике совершили марши на полигоны Луга, Струги Красные и Кирилловское, где приступили к отработке учебно-боевых задач.
15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.02.2017 Мэттис рассказал о роли НАТО для США
16.02.2017 НАТО не может вернуться к прежним отношениям с РФ, считают в Нидерландах
16.02.2017 Получено техническое задание на создание тяжелого вертолета Ми-26Т2В для ВКС России
16.02.2017 "Уралвагонзавод" может возглавить Потапов из Минпромторга - источник
16.02.2017 Авиационную науку оплатят из Жуковского
16.02.2017 Переезд авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку оценили в 20 млрд рублей
16.02.2017 Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего поколения
16.02.2017 Иран активно перенимает российский и советский боевой опыт и компетенции