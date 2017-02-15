Российская сторона рассказала о ходе переговоров по поставкам С-400 в Индию



С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск воздушно-космической обороны РФ

Источник: Руслан Кривобок / РИА Новости С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск воздушно-космической обороны РФИсточник: Руслан Кривобок / РИА Новости

БАНГАЛОР, 15 фев - РИА Новости. Поставки С-400 в Индию в 2017 году, скорее всего, не начнутся, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Здесь выступают две стороны, российская и индийская, идут контрактные переговоры. Как только подпишем контракт, так и будет ответ на вопрос, когда поставим. Мне кажется, что в 2017 году, наверное, нет", - сказал Дрожжов на пресс-конференции.