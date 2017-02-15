Российская сторона рассказала о ходе переговоров по поставкам С-400 в Индию
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С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск воздушно-космической обороны РФ
Источник: Руслан Кривобок / РИА Новости
БАНГАЛОР, 15 фев - РИА Новости. Поставки С-400 в Индию в 2017 году, скорее всего, не начнутся, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"Здесь выступают две стороны, российская и индийская, идут контрактные переговоры. Как только подпишем контракт, так и будет ответ на вопрос, когда поставим. Мне кажется, что в 2017 году, наверное, нет", - сказал Дрожжов на пресс-конференции.
15.02.2017
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