Модернизированные Су-30МКИ для ВВС Индии получат двигатели от Су-35
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Су-30МКИ ВВС Индии. Фото - defence.pk
БАНГАЛОР, 15 фев - РИА Новости. Модернизированные Су-30МКИ для ВВС Индии получат двигатели, которыми оснащаются истребители Су-35, сообщил генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов.
"Говоря о модернизации самолета Су-30МКИ в части двигательной установки - нами разработан двигатель АЛ-41Ф-1С, он устанавливается на самолет Су-35. Это двигатель представлен на нашем стенде и может быть использован для Су-30МКИ", - сказал Артюхов на пресс-конференции.
Он добавил, что данный двигатель по своим показателям значительно превосходит своих предшественников.
Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.
15.02.2017
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