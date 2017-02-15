МЧС России определит задачи на 2017 год



Владимир Пучков

Источник: Александра Мудрац / ТАСС Владимир ПучковИсточник: Александра Мудрац / ТАСС

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МЧС России подведет итоги деятельности Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) за 2016 год и определит задачи на 2017 год, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В среду в подмосковном Красногорске начнет свою работу всероссийский сбор по подведению итогов деятельности РСЧС в 2016 году и постановке задач на 2017 год. В нем примут участие представители администрации президента РФ, правительства РФ, Федерального собрания, Совета безопасности, руководители всех регионов, центрального аппарата МЧС России и региональных подразделений МЧС", - сказал собеседник агентства.

В первый день сбора будут обсуждаться единые подходы федеральных и региональных органов власти при различных чрезвычайных ситуациях.

По данным МЧС, в 2016 году благодаря четкой координации сил пожарных, спасателей, медиков, полицейских и других служб удалось справиться со всеми катастрофами и бедствиями, а также минимизировать ущерб и решить вопросы социальной защищенности пострадавшего от чрезвычайных ситуаций населения. В министерстве уточнили, что были спасены более 237 тысяч человек, количество техногенных пожаров снижено почти на 5%, очагов природных пожаров - почти на 10%.

В МЧС добавляют, что от огненной стихии удалось защитить почти 5 тысяч населенных пунктов. На 7,4% уменьшена гибель людей. Практическую помощь и поддержку получили более 2 миллиона человек. Кроме того, в прошлом году примерно на 5% сократилось число погибших на воде, а количество происшествий на водоемах - на 3,3 %, отметили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что во всех регионах созданы пожарные и спасательные подразделения. "В 2016 году произошел серьезный рывок в области оснащения реагирующих подразделений - было закуплено более 4 тысяч 400 единиц современной техники и пожарно-спасательного оборудования", - сказал представитель МЧС.

Во время всероссийского сбора будут определены и основные направления развития МЧС, а также поставлены приоритетные задачи не только перед подразделениями министерства, но и всей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Лекции для регионов

Во время сбора будут проведены занятия с руководителями региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям, которые возглавляют вице-губернаторы.

"Тема занятий - организация защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций с использованием защитных сооружений гражданской обороны", - уточнили в МЧС.

Для руководителей субъектов РФ и региональных подразделений МЧС в Академии гражданской защиты министерства пройдут лекции о применении передовых технологий и инноваций, комплекса современных средств радиационной, химической и биологической защиты при решении задач гражданской обороны.

"На территории академии как наглядное пособие будут развернуты подвижные пункты управления (ППУ), состоящие из специально оборудованных транспортных средств, палаток, пневмокаркасных модулей. Они устанавливаются в зонах чрезвычайных ситуаций и обеспечивают круглосуточную и автономную работу оперативных групп территориальных органов МЧС России", - отметил представитель министерства.

Рядом с пунктом управления будет развернут пункт обогрева, который устанавливается вдоль автодорог во время сложных погодных условий. Такой пункт укомплектован мобильными радиостанциями, одеялами и необходимыми медикаментами. В его комплектацию входят тепловые пушки, электрогенераторы и другие необходимые средства. В пунктах обогрева водители могут отдохнуть, выпить горячего чая, зарядить телефон и согреться.