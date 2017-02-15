Минобороны опубликовало воздушные съемки новейшего истребителя Су-35
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Истребитель Су-35С
Источник: Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Самолет может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО
Минобороны России опубликовало в социальных сетях и на канале Youtube видео о сверхманевренном истребителе Су-35, поступающем на вооружение Воздушно-космических сил РФ.
В декабре 2016 года четыре самолета заступили на боевое дежурство в Карелии по охране воздушных рубежей северо-запада России. Весной 2016 года эскадрильей истребителей Су-35 был укомплектован авиаполк в Приморье.
Впервые на боевое дежурство Су-35 заступили в конце 2015 года в Хабаровском крае, сменив устаревшие истребители Су-27СМ.
1 февраля 2016 года истребители приступили к выполнению боевых задач в Сирии. Самолеты попарно несли круглосуточное дежурство на авиабазе Хмеймим.
Су-35С – многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения "4++", предназначенный для завоевания господства в воздухе.
В отличие от своих предшественников, самолет получил новое крыло, новую систему управления, двигатель с увеличенной тягой и системой управления вектором тяги, передовую цифровую информационно-управляющую систему, радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.
Оснащение самолета системой дозаправки в воздухе и радиосистемами дальней навигации позволило летчикам Су-35С активно действовать на большом удалении от аэродромов базирования.
Су-35С может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО и в условиях активного радиоэлектронного и помехового противодействия.
15.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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