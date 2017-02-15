Экипажи "Ночных охотников" отработали пуски ракет по наземным целям в Ленобласти
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Всего в выполнении задач приняли участие более 10 экипажей вертолетов
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 10 экипажей ударных вертолетов Ми-28Н провели стрельбы по наземным целям на полигоне в Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" Западного военного округа отработали применение ракетно-пушечного вооружения по наземным целям в рамках плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне Кингисепп в Ленинградской области. Летчики совершили пуски неуправляемых авиационных ракет и выполнили стрельбы из авиационных пушек как одиночно, так и в составе пар и звеньев", - сказали в пресс-службе.
Экипажи вертолетов работали на удалении от 1 до 4 километров до цели, после чего выполняли боевое маневрирование с уходом от ответного удара с земли. Всего в выполнении задач днем и в темное время суток приняли участие более 10 экипажей вертолетов.
15.02.2017
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