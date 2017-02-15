Болгария подписала с РСК "МиГ" контракты на ремонт своих МиГов
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Истребители МиГ-29УБ (бортовой номер "33") ВВС Болгарии и Eurofighter Typhoon ВВС Италии
Источник: Alexander Mladenov
Глава корпорации Илья Тарасенко подчеркнул, что страна не отказалась от ремонта самолетов
БАНГАЛОР /Индия/, 15 февраля. /ТАСС/. Болгария подписала с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ" контракты на ремонт своих истребителей марки "МиГ". Об этом сообщил ТАСС глава корпорации Илья Тарасенко на выставке "Аэро Индия - 2017".
"Болгария не отказалась от ремонта наших самолетов. У нас в конце прошлого года было подписан ряд соглашений, контрактов с ВВС Болгарии. Поэтому мы с ними сотрудничаем", - сказал он.
В конце 2015 года парламент Болгарии ратифицировал межправительственное соглашение с Польшей о ремонте и техническом обслуживании самолетов МиГ-29 российского производства. Несмотря на протесты РСК "МиГ", польская сторона отремонтировала шесть двигателей для МиГ-29 за €6,138 млн.
В ноябре прошлого года военная прокуратура Болгарии обвинила исполняющего обязанности министра обороны страны Николая Ненчева в препятствовании заключению контракта на ремонт болгарских самолетов с РСК "МиГ". По данным прокуратуры, Ненчев хранил договоры с РСК "МиГ" в сейфе и не предпринимал никаких действий по их выполнению.
15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.02.2017 Илья Тарасенко: МиГ-35 хотят приобрести почти 30 стран
16.02.2017 Россия примет участие в тендере на 400 истребителей для ВВС Индии
15.02.2017 Болгария хочет получить у РФ разрешение на самостоятельный ремонт МиГ-29
15.02.2017 Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
06.02.2017 Недостаточно для счастья
30.01.2017 Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации
15.11.2016 Морской МиГ-29К: что известно о палубном истребителе ВМФ РФ
15.11.2016 МиГ-29 потерпел аварию во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов"