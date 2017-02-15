Болгария подписала с РСК "МиГ" контракты на ремонт своих МиГов



Истребители МиГ-29УБ (бортовой номер "33") ВВС Болгарии и Eurofighter Typhoon ВВС Италии

Источник: Alexander Mladenov Истребители МиГ-29УБ (бортовой номер "33") ВВС Болгарии и Eurofighter Typhoon ВВС ИталииИсточник: Alexander Mladenov

Глава корпорации Илья Тарасенко подчеркнул, что страна не отказалась от ремонта самолетов

БАНГАЛОР /Индия/, 15 февраля. /ТАСС/. Болгария подписала с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ" контракты на ремонт своих истребителей марки "МиГ". Об этом сообщил ТАСС глава корпорации Илья Тарасенко на выставке "Аэро Индия - 2017".

"Болгария не отказалась от ремонта наших самолетов. У нас в конце прошлого года было подписан ряд соглашений, контрактов с ВВС Болгарии. Поэтому мы с ними сотрудничаем", - сказал он.

В конце 2015 года парламент Болгарии ратифицировал межправительственное соглашение с Польшей о ремонте и техническом обслуживании самолетов МиГ-29 российского производства. Несмотря на протесты РСК "МиГ", польская сторона отремонтировала шесть двигателей для МиГ-29 за €6,138 млн.

В ноябре прошлого года военная прокуратура Болгарии обвинила исполняющего обязанности министра обороны страны Николая Ненчева в препятствовании заключению контракта на ремонт болгарских самолетов с РСК "МиГ". По данным прокуратуры, Ненчев хранил договоры с РСК "МиГ" в сейфе и не предпринимал никаких действий по их выполнению.