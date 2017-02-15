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Россия примет участие в тендере на 400 истребителей для ВВС Индии

16.02.2017 ИТАР-ТАСС 263 0
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Замдиректора ФСВТС России Владимир Дрожжов также заявил, что страны создадут совместное предприятие по производству снарядов для реактивной системы залпового огня "Смерч"

БАНГАЛОР (Индия), 15 февраля. /ТАСС/. Россия планирует принять участие в тендере на поставку для ВВС Индии 400 истребителей. Об этом сообщил заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов.

"Мы обязательно будем участвовать в тендере с МиГом и Су", - сказал он на аэрокосмической выставке Aero India 2017 в Бангалоре.

В настоящее время на вооружении индийских ВВС стоят российские истребители МиГ-29 различных модификаций, а в перспективе планируется открыть сервисный центр для их ремонта на территории этой страны.

Кроме того, в 2007 году Россия и Индия подписали соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA (Fifth-Generation Fighting Aircraft) на основе российского перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут Военно-воздушные силы Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам. 


Поставки МиГ-35

По словам Дрожжова, Россия готова поставить Индии новейшие истребители МиГ-35 в случае заинтересованности индийской стороны.

"Если индийская сторона проявит заинтересованность, Россия готова поставить МиГ-35 в Индию. Тем более что самолеты типа "МиГ" хорошо известны индийским летчикам, и для эксплуатации данных самолетов, в отличие от французских истребителей "Рафаль", в Индии создана вся необходимая инфраструктура", - сказал Дрожжов.

Испытания истребителя МиГ-35 завершатся в ближайшие годы. Об этом сообщил глава Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко на выставке "Аэро Индия - 2017".

"Они начались и идут успешно. В ближайшие годы мы закончим с испытаниями", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

РСК "МиГ" готова участвовать в тендерах Индии с истребителем МиГ-35, добавил Тарасенко.

"Это наша задача, чтобы МиГ-35 попал в ВВС Индии, поэтому в любом тендере, который будет в Индии, мы будем участвовать", - сказал он.

По словам Тарасенко, корпорация также готова предложить Индии по МиГ-35 офсетные программы по аналогии с многоцелевыми истребителями корабельного базирования МиГ-29К/КУБ.

"МиГ-35 - интересный продукт для индийских ВВС с точки зрения стоимости и эффективности. Мы готовы активно обсуждать с нашими индийскими партнерами вопросы, связанные с поставками этого авиационного комплекса. Авиационный комплекс позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного оружия, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей", - сказал он.

По словам Тарасенко, корпорация готова делать "масштабные шаги" по реализации программы, объявленной премьер-министром Индии Нарендрой Моди Make in India. "Это означает, что вопросы локализации производства будут обсуждаться по самому широкому спектру. Наша корпорация уже зарекомендовала себя в данном направлении, реализуя программу модернизации (индийских) самолетов МиГ-29 до уровня UPG", - пояснил глава РСК "МиГ".

Накануне стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписала контракт на поставку Минобороны РФ в 2017-2018 годах двух новейших многоцелевых истребителей МиГ-35. Об этом сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"У нас подписан контракт на два самолета МиГ-35, он реализуется в 2017-2018 годах", - сказал он на аэрокосмической выставке в Бангалоре.

МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, способен применять широкую номенклатуру авиационного управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Международная презентация новейшего российского истребителя МиГ-35 прошла в конце января. Весь год МиГ-35 будет проходить уже начавшиеся заводские испытания в подмосковном Летно-исследовательском институте имени Громова, после чего самолет выйдет на государственные испытания. После их завершения Минобороны начнет закупать новые истребители.


Модернизация Су-30МКИ

Дрожжов также заявил, что Россия планирует провести модернизацию самолетов Су-30МКИ, имеющихся на вооружении индийских ВВС.

"Готовятся все необходимые контровые документы, необходимые для этой модернизации", - сказал он на аэрокосмической выставке Aero India 2017 в Бангалоре.

Он отметил, что в Индии уже проведены успешные испытания макета авиационной ракеты "БраМос". "В этом году намечены уже пуски, и по итогам этой работы будет начата сама работа по модернизации самолетов", - резюмировал Дрожжов.

Ранее министр обороны Индии Маннохар Паррикар сообщал, что Россия и Индия после завершения

согласования условий по техническим требованиям подпишут в 2017 году контракт на модернизацию Су-30МКИ ВВС республики. Индия "стремится модернизировать большую часть" уже состоящих на вооружении ВВС Су-30MКИ "в долгосрочной перспективе".

По оценке министра обороны, "в результате активного трехстороннего диалога между Россией, госкорпорацией HAL и ВВС Индии в последнее время был достигнут существенный прогресс в обеспечении готовности к полетам Су-30МКИ". "Благодаря обеспечению лучшей доступности запасных частей и технического обслуживания для этих истребителей максимальная доступность операционно готовых к работе машин поднялась с недавних 46 до 60%, и будет достигнут уровень 75% в самые ближайшие сроки", - заявил он. Как сообщил источник в оборонном ведомстве Индии, "именно этот качественный скачок привел к обновлению плана модернизации истребителей до версии "Супер-Сухой", о чем запросила Россию индийская сторона".

Сегодня в составе ВВС Индии находятся 230 Су-30МКИ. До начала 2018 года ВВС Индии планируют принять на вооружение еще 42 Су-30МКИ.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Индия
Россия
Франция
Продукция
9А52-2 Смерч
FGFA
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