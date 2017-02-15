Испытания МиГ-35 завершатся в ближайшие годы
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Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
В корпорации рассказали, что российское оборонное ведомство пока не заказывало новую партию МиГ-29СМТ
БАНГАЛОР /Индия/, 15 февраля. /ТАСС/. Испытания легкого истребителя МиГ-35 завершатся в ближайшие годы. Об этом сообщил ТАСС глава Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко на выставке "Аэро Индия-2017".
"Они начались и идут успешно. В ближайшие годы мы закончим с испытаниями", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Тарасенко отметил, что корпорация готова участвовать в тендерах Индии с истребителем МиГ-35.
"Это наша задача, чтобы МиГ-35 попал в ВВС Индии, поэтому в любом тендере, который будет в Индии, мы будем участвовать", - сказал он.
По словам Тарасенко, корпорация также готова предложить Индии по МиГ-35 офсетные программы по аналогии с МиГ-29К/КУБ.
Он рассказал, что Минобороны РФ пока не заказывало новую партию МиГ-29СМТ после завершения контракта на 16 истребителей.
"Мы в прошлом году завершили контракт на поставку этого самолета, 16 самолетов всего было. Сейчас пока нет", - сказал Тарасенко, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что "Болгария не отказалась от ремонта наших самолетов". "У нас в конце прошлого года было подписан ряд соглашений, контрактов с ВВС Болгарии. Поэтому мы с ними сотрудничаем", - резюмировал глава РСК.
МиГ-35 - это дальнейшее развитие МиГ-29М/М2 и палубных МиГ-29К/КУБ, самолет относится к поколению "4++". По дальности он превосходит МиГ-29 в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.
Летные испытания МиГ-35 начались в конце января этого года. Сейчас, по данным президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, с Минобороны РФ подписан контракт на два истребителя МиГ-35 на 2017-2018 годы.
МиГ-35 в перспективе станет единственным легким истребителем России, он сменит в этом качестве МиГ-29.
15.02.2017
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