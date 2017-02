США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729

Боевые пуски крылатых ракет комплексов "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр

Американская газета "The New York Times" 14 февраля 2017 года опубликовала статью Michael R. Gordon "Russia Deploys Missile, Violating Treaty and Challenging Trump" ("Россия развертывает ракету, нарушает договор и бросает вызов Трампу"), в которой сообщается, что якобы Россия в нарушение условий советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года приступила к серийному производству и развертыванию в составе ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М" дозвуковой крылатой ракеты большой дальности 9М729 (американское обозначение SSC-X-8).

Максимальная дальность полета крылатой ракеты 9М729 оценивается в разных американских сообщениях от 2000 до 5500 км. До настоящего времени в составе ракетного комплекса "Искандер-М" использовалась крылатая ракета 9М728 (американское обозначение SSC-7), максимальная дальность стрельбы которой декларировалась менее 500 км (что соответствует условиям Договора РСМД).

ВАШИНГТОН. - Россия тайно развернула новую крылатую ракету, несмотря на жалобы от американских официальных лиц, что это нарушает важнейший договор об ограничении вооружений, который помог формализовать окончание "холодной войны", заявляют представители администрации.

Этот шаг представляет собой серьезную проблему для президента США Трампа, который пообещал улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным и добиваться соглашения по вооружениям.

Новое развертывание ракеты Россией также происходит в то время как администрация Tрампа прилагает усилия, чтобы заполнить ключевые политические позиции в Государственном департаменте и в Пентагоне - и найти постоянную замену для Майкла Т. Флинна, советника по национальной безопасности, который подал в отставку в понедельник поздно вечером. Г-н Флинн ушел в отставку после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента и других должностных лиц по поводу беседы с послом Москвы в Вашингтоне.

Крылатая ракета наземного базирования находится в центре американских озабоченностей после того, как администрация Обамы сообщила в 2014 году об испытаниях этой ракеты в нарушение договора 1987 года, который запрещает американские и российские ракеты средней дальности наземного базирования.

Администрация Обамы стремилась убедить русских отказаться от нарушения и оставить ракету в стадии испытаний. Вместо этого русские продвигали создание этой системы, доведя ее до развертывания в полностью оперативных частях.

Представители администрации сказали, что русские теперь имеют два батальона [видимо, дивизиона] запрещенной крылатой ракеты. Один из них до сих пор находится на русском испытательном ракетном полигоне Капустин Яр на юге России вблизи Волгограда. Другой был передислоцирован в декабре с этого полигона на оперативную базу в другом районе страны, по словам высокопоставленного чиновника, который не дал более подробную информацию и просил анонимности для комментариев недавних сообщений разведки о ракете.

Американские представители называют эту крылатую ракету SSC-X-8. Но литера "X" была удалена в разведывательных сообщениях, демонстрируя, что представители американской разведки рассматривают эту ракету как уже оперативную, а не как систему в стадии разработки.

Эта ракетная программа была серьезной проблемой для Пентагона, который разработал варианты, как реагировать на нее, в том числе развертывание дополнительных элементов ПРО в Европе или разработку крылатых ракет морского или воздушного базирования.

Действия России являются кроме того политически значимыми.

Очень маловероятно, что Сенат, который уже скептически относится к намерениям Путина, согласится ратифицировать новый договор по контролю за стратегическими вооружениямими, если предполагаемое нарушение Договора по ракетам средней и меньшей дальности не будет устранено. Г-н Трамп сказал, что Соединенные Штаты должны "укреплять и расширять свой ядерный потенциал." Но в то же время, он говорил о достижении нового соглашения с Москвой по вооружениям, что приведет к "очень существенному" сокращению вооружений.

Развертывание этой системы также может существенно увеличить военную угрозу для стран НАТО, в зависимости от того, где базируется эта высокомобильная система и сколько еще батарей будут развернуты в будущем. Министр обороны Джим Мэттис запланировал встречи с министрами обороны союзников в Брюсселе в среду.

Перед тем как покинуть свой пост в прошлом году в качестве командующего вооруженными силами НАТО и подать в отставку, генерал Филипп М. Бридлав предупредил, что развертывание крылатых ракет будет в военном отношении важным событием, которое "не может остаться без ответа."

Включение этой системы в условия контроля над вооружениями будет нелегким. Каждый ракетный дивизион, как полагают, имеют четыре подвижные пусковые установки с примерно полудюжиной ракет с ядерными боеголовками на каждой из пусковых установок. Подвижная пусковая установка для крылатых ракет, однако, очень напоминает подвижную пусковую установку, используемую в составе способного нести ядерные боеголовки ракетного комплекса малой дальности "Искандер", разрешенного условиями договоров.

"Это сделает определение дислокации и инспекции реально очень трудным", - сказал генерал Бридлав в интервью.

В то время как выскопоставленные представители администрации Tрампа не сообщили, где новая ракетная часть развернута, в сообщениях прессы были спекуляции, что ракетный комплекс с аналогичными характеристиками развернут в центральной части России [напомним, что в ноябре 2016 года новый бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» был передан 119-й отдельной ракетной бригаде 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в поселке Еланский Свердловской области - bmpd].

Американско-российские отношения находились на подъеме в декабре 1987 года, когда президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев подписали соглашение об ограничении вооружений, официально известное как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В результате соглашения Россия и Соединенные Штаты уничтожили 2692 ракет. Ракеты уничтоженные русскими, включали SS-20. Американцы уничтожили свои баллистические ракеты Pershing II и крылатые ракеты наземного базирования, разернутые в Западной Европе.

"Мы можем только надеяться, что это историческое соглашение станет не концом, а началом рабочих отношений, которые позволят нам решать другие неотложные вопросы, стоящие перед нами", - сказал г-н Рейган в тот момент.

Но у русских развилось сожаление об этой сделке. Во время правления администрации Джорджа Буша министр обороны России Сергей Иванов предлагал упразднить договор, так как Россия по-прежнему сталкивается с угрозами со стороны государств на ее периферии, в том числе Китая.

Администрация Буша, однако, не хотела денонсировать договор, удовлетворяющий страны НАТО и упразднение которого позволило бы России создать силы, которые потенциально, в частности, могли бы быть направлены на союзников Соединенных Штатов в Азии.

В июне 2013 года г-н Путин жаловался, что "почти все наши соседи развивают эти виды вооружений» и охарактеризовал решение Советского Союза заключить договор РСМД, как "дискуссионное, чтобы не сказать больше."

Россия начала испытания этих крылатых ракет уже в 2008 году. Роуз Геттемюллер, которая была высшим чиновником по контролю над вооружениями Государственного департамента в администрации Обамы, и в настоящее время является заместителем генерального секретаря НАТО, впервые подняла вопрос о предполагаемом нарушении Договора РСМД перед российскими официальными лицами в 2013 году.

После нескольких лет затруднений, Соединенные Штаты в ноябре 2016 года в Женеве провели совещание специальной контрольной комиссии , созданной в соответствии с договором для решения проблем его соблюдения. Это была первая встреча за последние 13 лет комиссии , членами которой являются США, Россия и три бывшие советские республики, которые также являются участниками соглашения: Белоруссия, Казахстан и Украина.

Но Россия отрицает, что нарушила договор и ответила своим списком американских нарушений, которые американцы охарактеризовали как надуманные.

Администрация Обамы утверждала, что сохранение Договора РСМД было в интересах Соединенных Штатов. Не сумев убедить русских исправить предполагаемое нарушение, по мнению некоторых военных экспертов, Соединенные Штаты должны усилить давление, объявив о планах по расширению системы ПРО в Европе и развернуть ядерные ракеты на воздушного или морского базирования.

"У нас есть сильные инструменты, такие как ПРО и контрудар, и мы не должны принимать какой-либо выход за пределы договоренностей", - сказал генерал Бридлав.

Франклин С. Миллер, давний сотрудник Пентагона, который работал в Совете национальной безопасности при г-не Буше, сказал, что русские военные могут рассматривать крылатую ракету как способ расширить покрытие целей в Европе и Китае, что может освободить их стратегические ядерные силы для сосредоточения на целях в Соединенных Штатах.

"Очевидно, что русские военные считают, что эта система является очень важной, достаточно важной, чтобы нарушить договор," сказал г-н Миллер.

Но он предостерег от реагирования в той же форме, в виде стремления развернуть новые американские ядерные ракеты средней дальности в Европе.

"Последнее, в чем нуждается НАТО, это кровавые споры, какие мы имели в конце 1970-х и начале 1980-х годов о новых ракетных развертываниях в Европе", добавил г-н Миллер. - "Соединенные Штаты должны наращивать свою ПРО в Европе. Но если Соединенные Штаты захотят развернуть военный ответ, он должен быть морского базирования".

Администрация Tрампа находится в начальной стадии пересмотра ядерной политики и не сообщила, как она планирует ответить.

"Мы не комментируем сообщения разведки," - сказал Марк Тонер, исполняющий обязанности официального представителя Государственного департамента. - "мы выразили очень четко нашу озабоченность по поводу нарушения Россией, рисков, которые оно создает для европейской и азиатской безопасности, а также нашу сильную заинтересованность в возвращении России к условиям договора."

Комментарий bmpd. Напомним, что в опубликованном плане закупок АО «Центральное конструкторское бюро «Титан» (Волгоград) на 2016 год фигурировала закупка восьми колесных шасси МЗКТ-7930-0000200 для изготовления новых самоходных пусковых установок 9П701 и транспортно-заряжающих машин 9Т256 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" .