Истребители ВВО на учениях отработали элементы воздушного боя
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Истребитель Су-35С
Источник: Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Экипажи также провели боевые стрельбы
ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Экипажи новейших истребителей Су-35С отработали элементы воздушного боя на малых высотах и провели боевые стрельбы и бомбометание по групповым наземным целям во время летного тактического учения истребительной авиационной части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, сообщил врио начальника пресс- службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.
"В Хабаровском крае состоялось летное тактическое учение истребительной авиационной части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав технику группового пилотирования, воздушной навигации, а также элементы воздушного боя на малых высотах", - сообщил Астафьев.
Во время тактического противоборства летчики поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника. Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом. По материалам объективного контроля задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей выполнены успешно, отметил Астафьев.
Также экипажи отработали комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.
В завершении учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек и бомбометание по групповым наземным целям.
15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.02.2017 Минобороны опубликовало воздушные съемки новейшего истребителя Су-35
09.02.2017 БПК "Адмирал Трибуц" успешно отразил удар условного противника с воздуха
09.02.2017 БПК ТОФ "Адмирал Трибуц" отразил воздушное нападение условного противника
07.02.2017 Российские дальние бомбардировщики нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ в районе сирийского города Аль-Маядин
06.02.2017 Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
06.02.2017 Сирия стала полигоном для испытания новейших разработок российского ВПК
03.02.2017 В ночном небе Приморья летчики ВВО провели учебные бои с "противником"
03.02.2017 Летчики-истребители провели учебные бои в ночном небе над Приморьем