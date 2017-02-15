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Истребители ВВО на учениях отработали элементы воздушного боя

16.02.2017 ИТАР-ТАСС 130 0
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Су-35С
Истребитель Су-35С
Источник: Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Экипажи также провели боевые стрельбы

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Экипажи новейших истребителей Су-35С отработали элементы воздушного боя на малых высотах и провели боевые стрельбы и бомбометание по групповым наземным целям во время летного тактического учения истребительной авиационной части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, сообщил врио начальника пресс- службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.

"В Хабаровском крае состоялось летное тактическое учение истребительной авиационной части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав технику группового пилотирования, воздушной навигации, а также элементы воздушного боя на малых высотах", - сообщил Астафьев.

Во время тактического противоборства летчики поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника. Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом. По материалам объективного контроля задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей выполнены успешно, отметил Астафьев.

Также экипажи отработали комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.

В завершении учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек и бомбометание по групповым наземным целям.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ

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