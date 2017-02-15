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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Досье

16.02.2017 ИТАР-ТАСС 144 0
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Источник: © И.Ходжаев/Фотохроника ТАСС

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году

ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 15 февраля ежегодно с 2011 г. в Российской Федерации отмечается официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Установлен федеральным законом "О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 29 ноября 2010 г.).


История памятной даты

Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 г. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 гг. погибли около 15 тыс. советских военнослужащих. До 2011 г. 15 февраля отмечался День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса он не имел.

Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.

По данным Минобороны РФ, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки - Афганистане, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии и др. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и российских граждан.


Операция ВС РФ в Сирии

По данным официальных публикаций Минобороны РФ, безвозвратные боевые потери личного состава ВС РФ в ходе военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 г., составляют не менее 21 человека (единого списка военное ведомство не публикует).

Двое военнослужащих - штурман бомбардировщика Су-24М подполковник Олег Пешков и старший лейтенант Сил специальных операций Александр Прохоренко - были удостоены звания Героя Российской Федерации посмертно.


Памятные мероприятия

15 февраля служащие Вооруженных сил РФ принимают участие в церемониях возложения венков к памятникам воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Во многих российских городах проходят торжественные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителями власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.

15 февраля 2017 г. впервые состоится всероссийская акция "Бессмертный батальон", в которой примут участие ветераны Афганистана и других локальных войн и конфликтов. Ожидается, что в Москве участники акции пройдут с портретами погибших боевых товарищей по Поклонной горе.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Ангола
Афганистан
Вьетнам
Мозамбик
Никарагуа
Россия
Сирия
Эфиопия
Югославия
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Су-24
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