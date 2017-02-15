F-35. Израиль уже заработал на нем первый миллиард
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Первый построенный для ВВС Израиля на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт (штат Техас) истребитель F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901") на церемонии выкатки 22.06.2016
Источник: Beth Steel / Lockheed Martin
C 2010 года израильские компании заработали 1,03 млрд долл США от участия в проектах, связанных с программой истребителя Lockheed Martin F-35, сообщило министерство обороны Израиля 13 февраля.
В прошлом году было заработано 258 млн долл, в основном по созданию пилотского шлема. "Участие в этой программе показывает большой потенциал израильской экономики", заявил заместитель министра обороны, отставной полковник Ави Дадон (Avi Dadon).
Пилотский шлем создают компания Elbit Systems и ее американский партнер Rockwell Collins. Нашлемный дисплей дает обзор пилоту на 360 град от датчиков, размещенных вокруг планера. Еще 16,6 млн долл компания заработала на производстве компонентов планера F-35 на своем объекте в северном израильском городе Кармиэле, 26 млн заработала компания Israel Aerospace Industries на производстве компонентов для крыла самолета, говорится в сообщении министерства обороны.
15.02.2017
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